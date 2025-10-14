Joven figura de Francia se pierde el Mundial Sub20 por este insólito motivo

Suscríbete a nuestros canales

Saïmon Bouabré ha protagonizado un momento difícil en el Mundial sub20. El joven jugador de la selección de Francia, está jugando la cita mundialista de manera intermitente por la me exigencias de su club actual, el Neom SC de Arabia Saudí.

El centrocampista tuvo que perderse la fase de grupos inicial de este Mundial sub20, sin embargo pudo disputar los partidos tanto de octavos como de cuartos de final. En ambos duelo los galos salieron con la victoria, por lo que continúa en competencia y ahora jugará las semifinales.

Pero todo ha cambiado para el joven francés, puesto que no podrá estar presente en esta eliminatoria, ya que una vez más fue reclutado por su club. Una situación poco común que ocurre porque el Mundial sub20 no es una fecha FIFA obligatoria y los clubes -salvo en España- pueden retener a sus futbolistas para que no jueguen con sus selecciones nacionales.

El Neom SC es quien tiene el total control sobre el asunto. Y es que, los clubes, al no tener la obligatoriedad de dar el permiso a sus jugadores en este Mundial sub20 por no corresponder una fecha FIFA obligatoria, pueden tomar sus propias decisiones sobre el jugador.

¿Que sucede con Saïmon Bouabré?

El joven futbolista de 19 años dejó las filas del Mónaco al final de la pasada temporada para irse a jugar a Arabia Saudí.

Cabe destacar que, esta decisión por parte del jugador dejó mucho asombro en el fútbol francés, ya que Saïmon era un jugador de mucha progresión. Sin embargo, las cifras multimillonarias del fútbol saudí lo llevó a marcharse.

Hasta ahora es que puede ver, cómo la decisión le ha pasado factura con su selección en este Mundial Sub20. Su club decidió no concederle el permiso en los primeros encuentros de la cita mundialista, y por eso se perdió la fase de grupos.

Bouabré jugó el encuentro de octavos de final (0-1 ante Japón) como el de cuartos de final (1-2 ante Noruega). En los dos encuentros fue titular, e incluso en el de cuartos de final marcó los dos tantos de la victoria.

Sin disputar las semifinales

La mala noticia es que no podrá jugar el encuentro de semifinales ante Marruecos. Su club, el Neom SC le ha vuelto a reprimir y tendrá que regresar a Arabia Saudí.