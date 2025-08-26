Aroldis Chapman exhibe una de sus mejores versiones en MLB (+estadísticas)

Suscríbete a nuestros canales

En lo que va de temporada, Aroldis Chapman ha demostrado por qué es uno de los mejores relevistas de su generación en Grandes Ligas y Medias Rojas de Boston disfruta de una de las mejores campañas del cubano en tiempos recientes.

Hasta ahora, ''El Misil'' se sigue consolidando como cerrador en la divisa patirroja, luego de tres temporadas en las que se adaptó a múltiples roles en el relevo de sus respectivos equipos.

Una racha para el recuerdo

Entre el 26 de julio y el pasado 25 de agosto, sin contar la jornada de este martes, Chapman ha extendido su racha de juegos sin permitir imparable alguno a sus rivales a 13 jornadas sin hits ni carreras.

La última ocasión en la que desperdició una oportunidad de salvamento fue ante Filis de Filadelfia, gracias a un cuadrangular de J.T Realmuto que igualó las acciones 6-6 en la parte alta del octavo episodio, el 23 de julio.

Sin embargo, desde el 3 de junio hasta la actualidad, sus números son simplemente superlativos. En ese periodo ha visto acción en 30 compromisos, sumando 27 innings de apenas 6 inatrapables y 2 rayitas permitidas; asimismo, exhibe efectividad de 0.33, suma 39 ponches y acumula 16 juegos salvados (de 25 que suma este 2025).