Yordan Álvarez arrasa en rehabilitación y está listo para regresar con los Astros (+Detalles)

Yordan Álvarez se sigue recuperando de la lesión en su mano derecha, que lo ha tenido alejado de las Grandes Ligas desde un buen tiempo. Actualmente, el poderoso bateador cubano está jugando en Ligas Menores en su rehablitación y esta demostrando que está listo para volver a la acción con los Astros de Houston.

El pelotero de 28 años ha dejando en sus encuentros de rehabilitación que está saludable y sin duda eso es una buena noticia para el equipo de la Liga Americana, que potenciará aún más su lineup con el regreso de este jugador.

Yordan Álvarez está listo para volver a Las Mayores

Álvarez ha comenzado su proceso de rehabilitación con una demostración de poder y consistencia al bate. En apenas cuatro juegos en Doble-A, el toletero ha registrado un impresionante promedio de .467 (7 de 15), conectando cuatro dobles y remolcando cuatro carreras, además de recibir dos bases por bolas. Estos números reflejan que, a pesar del tiempo fuera por lesión, su capacidad para impactar en el juego sigue intacta.

La afición de Houston ya empieza a soñar con su regreso al equipo grande. Con un rendimiento tan sólido en un corto periodo de rehabilitación, el nacido en Las Tunas envía señales claras de que está listo para volver a Grandes Ligas y aportar a los Astros desde el primer día.

Antes de su lesión, Yordan Álvarez jugó 29 desafíos con los Astros, donde disparó 21 hits, entre ellos cuatro dobles y tres jonrones. Además, remolcó 18 carreras, anotó siete y dejó average de .210, números que querrá seguramente subir una vez sea activado en el roster muy pronto.