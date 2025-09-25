¿Salida o despedida? Framber Valdez cerca de irse de Astros de Houston

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves, Framber Valdez buscará redimirse en el montículo por Astros de Houston, cuando visiten a Atléticos en el Sutter Health Park, en la que podría ser su última salida vistiendo el uniforme del equipo.

En conferencia de prensa, el pasado miércoles, Joe Espada (manager de Astros) confirmó que el dominicano sería el encargado de enfrentar a los A's, luego de que Hunter Brown falló en la derrota de los suyos 6-0.

Última salida de Valdez

Por su parte, el dominicano vive su último año del arbitraje, que le valió un contrato de 18 millones de dólares, por lo que será agente libre sin restricciones el próximo 2026.

De acuerdo con el periodista Javier González, especializado reportero de la novena sideral, es muy posible que este sea el duelo de despedida de Valdez.

Cabe destacar que, el oriundo de Palenque lo afrontará como una gran revancha individual, puesto que acumula 9 derrotas en sus 10 últimos compromisos disputados con el equipo.

Asimismo, los dirigidos por Espada no ganan un enfrentamiento desde el pasado 17 de septiembre, cuando se impusieron 5-2 ante Rangers de Texas. En ese periodo, fueron barridos por Marineros de Seattle (3 juegos) y cayeron ante Atléticos en las 2 primeras jornadas de la serie.