Framber Valdez se redimió y brilló nuevamente con Houston (+Declaraciones)

Framber Valdez se redimió tras lanzar el 20 de agosto lo que sin duda puede quedar como su peor salida de la temporada 2025 de Grandes Ligas. El zurdo dominicano de los Astros de Houston ayer miércoles 28 brilló ante los Rockies de Colorado y se llevó su triunfo 12 del año.

Este lanzador nacido en Palenque es una pieza clave en la rotación de los "siderales" y verlo ajustar rápido tras un revés, es importante para las aspiraciones de este equipo, que va rumbo a una nueva participación en los Playoffs del mejor beisbol del mundo.

Framber Valdez lanzó una joya monticular

Valdez se llevó el triunfo tras trabajar por espacio de siete innings, donde permitió solo tres hits, sin carreras, dio dos boletos y cinco ponches.

""Me sentí bien. La estaba tirando localizada, en la zona. Pude encontrar el feeling con la curva. La clave es tirar todo con confianza y eso fue lo que hice", aseguró luego de la salida Framber Valdez.

El control fue notable para el lanzador quisqueyano, ya que ningún corredor llegó a tercera base hasta que había dos outs en la séptima entrada, lo que refleja la precisión y madurez del zurdo dominicano tras superar su salida previa.

El relevo también cumplió de manera impecable. Bryan King y el dominicano Bryan Abreu se encargaron de los últimos dos innings por los Astros, manteniendo la ventaja y asegurando el décimo juego de la temporada de Houston sin permitir carreras. Con esta combinación de sólido pitcheo inicial y relevo efectivo, el equipo confirma su fortaleza en el montículo.

En 26 aperturas este 2025, Framber Valdez tiene récord de 12-7, con 3.18 de efectividad, 1.19 de WHIP y 158 ponches.