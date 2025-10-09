José Altuve vivió una temporada para el olvido con el guante

Suscríbete a nuestros canales

Pese a que nuevamente cosechó números interesantes con el madero y aumentó sus estadísticas en busca de convertirse en un Salón de la Fama, la temporada 2025 de las Grandes Ligas para José Altuve fue una de las más complicadas en su carrera.

Ya se pronosticaba que sería una presentación compleja para 'Astroboy', tomando en cuenta que vería acción como jardinero izquierdo por primera vez en su carrera en Las Mayores. Tras no cumplir con un buen rendimiento defensivo en las praderas, el pelotero venezolano regresó a la segunda posición y también le tocó jugar en el diamante como bateador designado.

José Altuve se perdió la fiesta de participar en la Postemporada MLB con los Astros de Houston por primera vez dese 2016. Su capacidad con el guante deberá mejorar en la próxima temporada si quiere regresar con los siderales a las instancias finales.

José Altuve quedó a deber con el guante en 2025

El nativo de Maracay continúa mostrando deficiencias en el aspecto defensivo, una situación que preocupa especialmente considerando su experiencia en las Grandes Ligas. En sus actuaciones recientes, los números reflejan un rendimiento por debajo del promedio: en 47 juegos como jardinero izquierdo (LF), acumuló un OAA (Outs Above Average) de -5 y un DRS (Defensive Runs Saved) de -10, de acuerdo con Wilber Sánchez, siendo estadísticas que indican que su aporte en esa posición ha sido negativo para su equipo.

Además de eso, la situación no mejora cuando se le ubica en su posición habitual de segunda base (2B). En 66 partidos jugados en esa zona del campo, Altuve registró un DRS de -8, lo que sugiere que incluso en su rol más familiar, su defensa está lejos de ser efectiva, una tarea pendiente para la venidera edición de MLB.