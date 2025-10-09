Resultados de este miércoles en los playoffs de la MLB

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este miércoles, 8 de octubre, en las Series Divisionales de las Grandes Ligas, estuvo bastante interesante este, motivado a que se llevaron a cabo los cuatro cruces y se confirmó al primer conjunto clasificado a la siguiente fase. Por lo tanto, es importante que puedas enterarte cuál es esa franquicia con cada uno de los resultados en esta fecha.

- Tigres de Detroit obliga al quinto y decisivo:

En el primer encuentro de la jornada, los Tigres de Detroit esta vez sí hicieron respetar la casa, tras venir de atrás y doblegar a los Marineros de Seattle 3-9, igualando la llave a dos triunfos por lado y todo se definirá en el quinto choque.

Marineros de Seattle 3-9 Tigres de Detroit

- Cachorros toma respiro ante los Brewers:

Por su parte, los Cachorros de Chicago evitaron la barrida contra los Cerveceros de Milwaukee, luego de superarlos por la mínima 3-4 y mañana se verán las caras nuevamente en el cuarto duelo. Milwaukee está arriba en la llave 2-1.

Cerveceros de Milwaukee 3-4 Cachorros de Chicago

- Azulejos consigue el pase en el Yankee Stadium:

En el Yankee Stadium ocurrió algo trágico y fue que los Azulejos de Toronto vencieron 5-2 a los Yankees de Nueva York, para ser el primer conjunto en sellar su pase a la Serie de Campeonato.

Azulejos de Toronto 5-2 Yankees de Nueva York.

- Phillies gana el primero ante Dodgers:

En el último compromiso del día, los Phillies de Philadelphia tomaron oxígeno y derrotaron cómodamente a los Dodgers de Los Angeles con marcador final de 8-2 y oficialmente ninguna novena será barrida en esta etapa de la postemporada. Dodgers lidera la serie 2-1.