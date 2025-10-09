Resultados de este miércoles en los playoffs de la MLB

La jornada de este miércoles, 8 de octubre, en las Series Divisionales de las Grandes Ligas, estuvo bastante interesante este, motivado a que se llevaron a cabo los cuatro cruces y se confirmó al primer conjunto clasificado a la siguiente fase. Por lo tanto, es importante que puedas enterarte cuál es esa franquicia con cada uno de los resultados en esta fecha.
- Tigres de Detroit obliga al quinto y decisivo:
En el primer encuentro de la jornada, los Tigres de Detroit esta vez sí hicieron respetar la casa, tras venir de atrás y doblegar a los Marineros de Seattle 3-9, igualando la llave a dos triunfos por lado y todo se definirá en el quinto choque.
- Marineros de Seattle 3-9 Tigres de Detroit
- Cachorros toma respiro ante los Brewers:
Por su parte, los Cachorros de Chicago evitaron la barrida contra los Cerveceros de Milwaukee, luego de superarlos por la mínima 3-4 y mañana se verán las caras nuevamente en el cuarto duelo. Milwaukee está arriba en la llave 2-1.
- Cerveceros de Milwaukee 3-4 Cachorros de Chicago
- Azulejos consigue el pase en el Yankee Stadium:
En el Yankee Stadium ocurrió algo trágico y fue que los Azulejos de Toronto vencieron 5-2 a los Yankees de Nueva York, para ser el primer conjunto en sellar su pase a la Serie de Campeonato.
- Azulejos de Toronto 5-2 Yankees de Nueva York.
- Phillies gana el primero ante Dodgers:
En el último compromiso del día, los Phillies de Philadelphia tomaron oxígeno y derrotaron cómodamente a los Dodgers de Los Angeles con marcador final de 8-2 y oficialmente ninguna novena será barrida en esta etapa de la postemporada. Dodgers lidera la serie 2-1.
- Phillies de Philadelphia 8-2 Dodgers de Los Angeles.