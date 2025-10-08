¿A quién enfrentarán las Águilas del Zulia en el Clásico de La Chinita de la 2025-2026?

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) hizo oficial su calendario de la temporada 2025-2026 durante este miércoles. Entre esas fechas que suelen destacar año tras año resalta el Clásico de la Chinita, donde todo el protagonismo se lo quedan las Águilas del Zulia.

Como muchos saben, este encuentro se realiza en honor a la Virgen de Chiquinquirá, patrona del estado Zulia, y se desarrolla cada 18 de noviembre en el Estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo.

Águilas buscarán una victoria redonda

Para esta venidera campaña, el manager Lipso Nava espera hacer historia nuevamente con los rapaces y así llevarlos a otro título. Es por eso que la organización apostó fuerte con varias contrataciones, sin mencionar que algunos grandesligas ya asomaron sus ganas de uniformarse con ellos.

Ahora bien, para el Clásico de la Chinita de este año, el calendario de la LVBP cruzó en el camino de las Águilas a los Bravos de Margarita. Cabe mencionar que los insulares son el equipo que en menos ocasiones han disputado este particular juego.

Historial entre Águilas del Zulia y Bravos de Margarita en el Clásico de la Chinita

18-11-2011 | Bravos de Margarita 0 - 1 Águilas del Zulia (JG: Jean Granado / JP: Jossué Carreño)

18-11-2016 | Bravos de Margarita 7 - 5 Águilas del Zulia (JG: Omar Bencomo / JP: Shairon Martis)

Recordemos que el conjunto zuliano ha sumado victorias en cuatro de las últimas cinco ediciones, lo que deja su historial en 29 triunfos y 26 derrotas.

El Clásico de La Chinita de esta 2025-2026 se encargará de cerrar una serie de juegos en Maracaibo de las Águilas del Zulia. Primero enfrentarán a Tigres de Aragua el martes 11 y el miércoles 12 de noviembre, y luego recibirán a los margariteños desde el sábado 15 hasta el martes 18.