MLB: La Liga Americana espera celebrar el fin de una sequía histórica

La Liga Americana está bien representada en la Serie de Campeonato de postemporada 2025. Azulejos de Toronto espera por Tigres de Detroit o Marineros de Seattle; tres equipos que comparten algo muy especial y que esperan romper una sequía durante esta temporada.

Azulejos ganó en 1993, Tigres en 1984 y Marineros nunca ha sido campeón. Los tres equipos llevan décadas esperando por competir en Serie Mundial y levantar el título de Grandes Ligas. Esto le da un condimento especial al vencedor de Liga Americana, que podría celebrar tras una larga espera.

La narrativa de la Serie Mundial 2025 tendrá un sabor diferente si avanzan por Liga Nacional: Phillies de Philadelphia (2008) o Cerveceros de Milwaukee que nunca han ganado un título en Las Mayores. En ese contexto, podríamos vivir un campeonato soñado para algunas aficiones.

¿Cuáles son las franquicias de Grandes Ligas que no han ganado la Serie Mundial?

La temporada 2025 de Grandes Ligas está en su tramo más importante y podría regalarnos una Serie Mundial de ensueño. En esta edición de la postemporada, hay dos equipos que podrían ganar el título más importante de la MLB por primera vez en su historia, un hecho, fascinante para los amantes del beisbol.

Equipos que no han ganado la Serie Mundial

Marineros de Seattle: Nunca jugó la Serie Mundial

Cerveceros de Milwaukee: 1 aparición en Serie Mundial 1982, sin título

Rockies de Colorado: 1 aparición en Serie Mundial 2007, sin campeonato

Padres de San Diego: 2 apariciones en Serie Mundial 1984, 1998, sin campeonato

Rays de Tampa Bay: 2 apariciones en Serie Mundial 2008, 2020, sin campeonato

Equipos que esperaron más tiempo para ganar la Serie Mundial

Los equipos que más esperaron para ganar la Serie Mundial moderna de 1903, hasta ganar el título. Teniendo la 'Maldición del Bambino' que afectó a Red Sox como una de las más famosas en la historia de la MLB. O incluso la 'Maldición de la Cabra' que afectó a Cachorros de Chicago.