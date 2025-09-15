Azulejos de Toronto: Los "reyes de la remontada" esta temporada (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Azulejos de Toronto han tenido una impresionante campaña 2025, este domingo barrieron a los Orioles de Baltimore. Dos de esas victorias las consiguieron viniendo de atrás. Lo que ya parece normal para el conjunto canadiense.

“Tenemos la mentalidad de que vamos a ganar”, dijo el veterano lanzador Max Scherzer. “Vamos a encontrar la manera de volver a la cima, y ​​nuestra ofensiva tiene esa identidad. Los lanzadores lo perciben”.

Los Reyes de las remontadas

De sus 87 victorias esta temporada, más de la mitad son de dicha manera es nada menos que espectacular. Este domingo, los Azulejos de Toronto logró su cuadragésima sexta (46) remontada de la temporada, mientras que el sábado lograron la quinta en la novena entrada.

Los siguientes con este tipo victorias en Grandes Ligas, son los Dodgers de Los Ángeles con 43. Sin embargo, los canadienses no tiene la mayor cantidad de remontadas en la novena entrada, ya que los Rangers de Texas se llevan ese honor con siete hasta el momento.

Se trata de una cantidad extremadamente impresionante de victorias logradas mediante remontadas y, si bien sería preferible que el equipo mostrara signos de vida antes, al menos es positivo que pueda superar los déficits y ganar partidos en los últimos momentos.

Seguir aumentando su ventaja en la cima de la división será crucial para obtener un pase a la primera ronda, por lo que si todo continúa como hasta ahora, pueden mantener su ritmo actual y asegurar el puesto número uno.