Dolly Parton reaparece y aclara su estado de salud actual

Luego de que en redes sociales se especulara acerca de su situación de salud, la leyenda del country, Dolly Parton, se vio obligada a tomar medidas públicas para acallar los persistentes y alarmantes rumores sobre su fallecimiento o deterioro crítico de salud.

Esto ocurre después que su hermana menor, Freida Parton, utilizara Facebook para confesar: “Estuve despierta toda la noche rezando por mi hermana, Dolly… muchos de ustedes saben que ella no se ha sentido bien últimamente”, información que claramente asustó a sus fans.

Dolly Parton hace frente a los rumores

A sus 79 años, la artista estadounidense escribió un mensaje en redes sociales para tranquilizar a sus millones de seguidores, declarando con su característico buen humor: "¡Todavía no estoy muerta!".

Parton destacó y se rio de la amenaza que representa la inteligencia artificial al mencionar una imagen generada digitalmente que circulaba en las redes, donde se la veía en su "lecho de muerte" junto a Reba McEntire. Al bromear que ambas parecían "listas para el entierro"

Este episodio se produce tras un año difícil para la ícono, marcado por la pérdida de su esposo de casi 60 años, Carl Dean, a principios de 2025, lo que inevitablemente añadió una capa de vulnerabilidad emocional a su imagen pública.

La estrella agradece el apoyo

En el video viral que acompañó su aclaración, Dolly apareció desde un set, con maquillaje y vestuario, mientras filmaba comerciales para el centenario del Grand Ole Opry. Con tono directo lanzó: “¿Acaso me veo enferma? ¡Estoy trabajando duro aquí!”.

Admitió que, tras el largo proceso de enfermedad y muerte de su marido, descuidó su propio cuidado: “Dejé pasar muchas cosas que debería haber atendido”, confesó. Y aunque reconoció tener “algunos problemas”, subrayó que nada de esto equivale a una enfermedad terminal.

A lo largo del clip, agradeció las oraciones de sus seguidores y reafirmó que su fe es pilar fundamental: “No creo que Dios haya terminado conmigo, y yo tampoco he terminado mi trabajo”.

Aunque la artista no detalló todos sus padecimientos, fuentes cercanas confirman que ha estado recibiendo tratamientos en Vanderbilt University Medical Center, principalmente relacionados con cálculos renales e infecciones asociadas.

Ella misma contó que ha tenido que cancelar eventos y reducir desplazamientos para poder estar más cerca de su casa y de los hospitales donde le realizan sus cuidados.