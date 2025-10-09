Alejo Sarco se une a un selecto grupo junto a Sergio Agüero y Maxi Morález

Suscríbete a nuestros canales

La Selección Argentina Sub 20 ha destacado tras conseguir la victoria de 4-0 sobre Nigeria en el Estadio Nacional de Santiago, asegurando su lugar en los cuartos de final del Mundial Sub 20 de Chile 2025.

El partido quedó marcado por una exhibición de goles y el descubrimiento de una estrella, se trata de Alejo Sarco, el joven del Bayer Leverkusen, no solo fue la estrella del encuentro, sino que inscribió su nombre en la historia de la Albiceleste.

El gol más rápido de Argentina

La victoria comenzó con un golpe de autoridad instantáneo. Tras un centro preciso de Dylan Gorosito, Sarco aprovechó el desconcierto defensivo nigeriano para abrir el marcador, anotando el gol más rápido en la historia de Argentina en el Mundial Sub 20.

Sarco se une a Agüero y Morález

Con este tanto Sarco se convirtió en el primer jugador de Argentina en anotar más de tres goles en una edición del Mundial Sub 20 desde el recordado equipo de Canadá 2007, que incluía a figuras de la talla de Sergio Agüero (6 goles) y Maxi Morález (4 goles).

Por su parte, Argentina demostró su superioridad a lo largo del encuentro, sacando provecho de un mal inicio del equipo africano y manteniendo la presión hasta el pitazo final.