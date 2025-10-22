Champions League: Real Madrid y Juventus se miden con distintas urgencias

Suscríbete a nuestros canales

La edición de Champions League 2025-26 sigue su recorrido este miércoles 22 de octubre y tiene programado un duelo de altísimo nivel, que se llevará muchos focos en el camino: Real Madrid vs Juventus.

Los merengues recibirán a la oncena italiana en el Estadio Santiago Bernabéu a las 3:00 pm (hora de Venezuela) para disputar la tercera jornada de la fase de liguera con realidades opuestas en la clasificación.

Por un lado, el cuadro madridista sabe que una victoria los mantendría dentro del pelotón de los primeros ocho clubes que clasifican directo a la siguiente instancia, con una suma de nueve puntos, los mismos que el líder actual: PSG.

No obstante, para la Juve es urgente un triunfo en Europa por su situación en la tabla, que hoy los tiene situados en la casilla 24 con solo dos puntos, al borde de queda fuera de un posible play-off.

Un Real Madrid con Mbappé a la cabeza

Los merengues han tenido un curso bastante irregular en el juego, pero con una luz en ataque que ha ayudado a resolver los momentos más difíciles hasta el momento.

Ese no es otro que Kylian Mbappé, quien se ha erigido como el auténtico líder de la plantilla y también en las estadísticas. Por ejemplo, ya son 15 tantos los que suma el francés entre LaLiga y la Champions, esta última en la que es el máximo anotador hasta el momento, con cinco tantos, seguido por Anthony Gordon (4) del Newcastle.

La situación más preocupante para Xabi Alonso en este partido está en el tema de las lesiones, sobre todo en defensa con bajas como la de Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy y David Alaba.

Lo anterior prevé un contexto en el que fijos tengan que jugar Álvaro Carreras y Federico Valverde por bandas, mientras los centrales sean Raúl Asencio junto a Éder Militao. A todos los anteriores se les sumó la baja de Dani Ceballos.

Juventus necesita reaccionar

Las urgencias de la 'Vecchia signora' saldrán a relucir en este compromiso porque los dirigidos por Igor Tudor tienen hasta seis partidos sin conocer la victoria. Un dato muy esclarecedor de su momento en la temporada y lo delicada de su situación.

No se prevé que existan demasiados cambios en cuanto a nombres y se espera un once con estos integrantes: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiasso; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic.

Finalmente, Real Madrid y la Juventus encarnan un duelo lleno de historia en Champions League, muy parejo en el historial con 10 triunfos para los merengues, nueve para la oncena italiana con dos empates en el camino.