Kylian Mbappé y Harry Kane a un gol del récord de Cristiano Ronaldo

La rivalidad entre Kylian Mbappé y Harry Kane sigue dando de que hablar. Los dos delanteros más determinantes del planeta están firmando un inicio de temporada absolutamente estratosférico, un ritmo goleador que ahora los pone a las puertas de igualar uno de los grandes récords de Cristiano Ronaldo.

Ambos han marcado en 11 partidos consecutivos en todas las competiciones desde que arrancó el curso, una hazaña de consistencia que ahora busca alcanzar la marca histórica del astro portugués de 12 encuentros consecutivos viendo portería.

A la caza de CR7

El récord de Cristiano Ronaldo que Mbappé y Kane persiguen se refiere a la mayor racha de partidos consecutivos anotando gol en todas las competiciones de clubes (sin contar selecciones nacionales) que el luso logró en su etapa en el fútbol europeo.

Tanto el inglés del Bayern Múnich como el francés del Real Madrid han convertido esta meta en su siguiente desafío. Sus cifras actuales son demoledoras y reflejan un estado de forma inmejorable:

Kylian Mbappé - 15 goles en 11 juegos

- 15 goles en 11 juegos Harry Kane - 19 goles en 11 juegos

Si logran marcar en sus próximos compromisos, alcanzarán los 12 partidos y se unirán a CR7 en este selecto club.

La Champions League como escenario ideal

La oportunidad para que ambos superdepredadores igualen esta marca se presenta de manera simultánea en la próxima jornada de la UEFA Champions League, el torneo que consagra a las leyendas del fútbol.

El francés buscará el gol número 12 consecutivo cuando el Real Madrid se enfrente a la Juventus en el Santiago Bernabéu. Mientras que, el delantero de los "Bávaros" tendrá su chance de igualar el récord en la visita del Club Brujas al Allianz Arena. Ambos partidos se disputarán el miércoles 22 de octubre a las 3:00 PM (hora de Venezuela).