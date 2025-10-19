Kylian Mbappé salva a un Real Madrid que vuelve a la cima

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid logró una agónica victoria por la mínima sobre el Getafe en el Coliseo Alfonso Pérez de Madrid, correspondiente a la novena jornada de LaLiga EA Sports, y continúa al frente de la tabla con 24 puntos.

El partido arrancó con dominio blanco, pero el Getafe resistió de manera férrea y obligó a los visitantes a tener paciencia. El equipo local sufrió un duro golpe cuando Allan Nyom fue expulsado apenas 39 segundos después de ingresar al terreno de juego, tras una entrada sobre Vinicius Jr. Minutos más tarde, Alex Sancris también recibió doble amarilla y dejó al Getafe con nueve hombres.

Aprovechando la ventaja numérica, el conjunto dirigido por Xabi Alonso encontró el gol decisivo en el minuto 79 gracias a un potente remate de Kylian Mbappé tras una asistencia de Arda Güler, quien entró desde el banco. Aunque el marcador fue ajustado, el resultado permite al Madrid mantener distancia frente al Barcelona.

En el Getafe, el entrenador José Bordalás lamentó la expulsión temprana y reconoció la dificultad de competir en inferioridad numérica: "Sabíamos que el Madrid es difícil de batir, más con dos hombres menos", declaró tras el encuentro.

El Madrid, por su parte, hizo rotaciones clave pensando en el próximo Clásico ante el Barcelona. Güler y Vini Jr empezaron como suplentes, mientras que el once titular contó con jugadores como Jude Bellingham y Rodrygo Goes para preservar frescura en el tramo decisivo de la temporada.