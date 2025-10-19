Kylian Mbappé aparece en momento crítico y anota este golazo para el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

No estaba siendo un partido sencillo para el Real Madrid en su visita al Coliseum de Getafe. El 0-0 parcial durante más de 70 minutos dan cuenta de esta aseveración. Sin embargo, la sonrisa llegó a los merengues cuando apareció su mejor jugador esta temporada: Kylian Mbappé.

El francés apareció en un momento crítico para dar la ventaja parcial al minuto 80', con una acción individual destacada en la frontal del área para vencer al guardameta David Soria, quien había hecho labores estelares para mantener el arco en cero.

El tanto del delantero galo viene a ser el noveno que anota en lo va recorrido de LaLiga y se mantiene como el líder de este apartado estadístico, seguido por el argentino y estrella del Atlético de Madrid, Julián Álvarez.