LaLiga: Real Madrid tiene el reto de recuperar el liderato ante Getafe

Una cuestión de segundos cambió -en parte- la forma en la que Real Madrid podía afrontar el duelo de este domingo 19 de octubre ante Getafe, por la jornada nueve de LaLiga. El gol de Ronald Araújo en el 90+3, para dar la victoria a Barcelona, obliga a los merengues a ganar ante su rival si quieren recuperar el liderato del certamen.

El conjunto dirigido por Xabi Alonso llegará a esta fecha con 21 puntos a sus espaldas, uno menos que los azulgranas que -tras su triunfo en el derbi ante Girona- llegaron a 22 unidades en el torneo y son los nuevos dueños de la cima.

Para este compromiso los merengues tendrán que probar un nuevo once, según apuntan varios medios desde España, como el diario As, que contabiliza el undécimo once distinto del entrenador desde que es el mandamás de ese banquillo.

Eso sí, en el grupo que saldrá al Coliseum de Getafe están garantizados los que han jalado el carro hasta ahora: Kylian Mbappé y Thibaut Courtois, quienes han sido los baluartes de un equipo con altibajos por momentos.

Xabi Alonso tendrá que probar en la defensa del Real Madrid

Para este duelo, que tiene mucho en juego, previo al clásico ante el FC Barcelona el próximo 26 de octubre, las dudas principales nacen en la defensa golpeada con bajas de la talla de Dean Huijsen, Dani Carvajal, Trent Alexander Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy.

No son nombres sencillos, pero se espera que Federico Valverde repita una vez más como lateral por el sector derecho, mientras en la zona opuesta haga lo propio el fichaje de la temporada, Álvaro Carreras, con recambios en la recamara en nombres como David Alaba y Fran García. Por su parte, no hay demasiado de donde escoger en la zaga, que estaría ocupada por Raúl Asencio al lado de Éder Militao,

Otras interrogantes presentes en la previa están puesta en el dibujo que guste al entrenador para este duelo, si un esquema el 4-3-3 o regresa al 4-2-3-1 del derbi ante el Atlético de Madrid, sin descartar un 4-4-2.

Preguntas que surgen por el probable ingreso a la alineación de Jude Bellingham, quien podría ser acompañante en el medio de Tchouameni y Camavinga. A su vez, Arda Guler y Franco Mastantuono serían otra de las carpetas para el partido, entendiendo que Vinicius jugará de entrada acompañando a Mbappé en el ataque merengue.

Dudas razonables porque Guler no ha estado desde el inicio en solo un partido, un dato que revela la importancia del turco en los planes de Xabi Alonso en el armado de su Real Madrid.