¿Cuántas expulsiones tiene Hansi Flick desde que es técnico de Barcelona?

El FC Barcelona consiguió una victoria de esas que dan títulos ligueros. En el 90+3 del partido ante Girona, un inesperado Ronald Araújo de '9' logró impactar un centro de Frenkie de Jong para el triunfo 'in extremis' de los culés, en la que no todo fue de buenas noticias para el equipo por la expulsión de Hansi Flick.

El alemán recibió dos amarillas del árbitro Gil Manzano, una decisión que lo deja fuera de la linea técnica para el siguiente encuentro, nada más y nada menos que contra el Real Madrid, en el clásico español.

Lo peculiar es que esta no quedará como la primera expulsión del estratega desde que asumió el mando en el banquillo azulgrana porque en sus registros ya tiene un antecedente que data del 7 de diciembre del 2024.

El epicentro de aquella decisión fue el estadio Benito Villamarín en un compromiso ante Betis, después que el entrenador protestara la sentencia de un penal a Vitor Roque contra los azulgranas y que luego lo dejó apartado por dos partidos.

Hansi Flick verá en la grada el partido ante Real Madrid

Este desenlace llega justo en la previa del partido más esperado en España, que no es otro al que disputarán ante el Real Madrid el próximo 26 de octubre y que tendrá en juego la cima de la competición.

Justamente, los blaugranas asumieron el liderato de LaLiga con 22 puntos, tras el triunfo ante Girona, pero quedan a la espera de lo que ocurra en el partido de los merengues en esta misma fecha, programado para este domingo 19 de octubre ante el Getafe.

Lo más probable es que contra los madridistas, el encargado de la zona técnica sea el segundo al mando, Marcus Sorg, que también lideró al equipo en los dos partidos de ausencia de su compatriota.

Por lo pronto, sin la presencia de Hansi Flick, Barcelona para ese partido espera el regreso de uno de sus hombres estelares, Raphinha, que sigue trabajando para recuperarse de unas molestias físicas.