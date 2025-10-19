LaLiga: Mbappé insiste y quiere poner a el Madrid arriba

'7: Remate de Mbappé al arco, pero tapa el arquero del Getafe.
'8: Nuevamente remate de Mbappé al arco pero la lanza fuera. Saque de arco para el Getafe.
'18: Tiro libre para el Getafe.
'19: Centro de Milla. Saca Tchoumaneni.
'22: Queda Alex tirado en el área y el Getafe discute el penal. No hay sentencia por parte del árbitro.
'24: Llegada de Mbappé al arco. Lo neutralizan 4 jugadores del Getafe.
'27: Tiro de esquina para el Real Madrid. Primero del partido.
'27: Centro de Mastantuono. La saca el Getafe. Hay tiro de esquina nuevamente.
'30: Tiro al arco de Mbappé directo a las manos del arquero del Getafe.
'32: Mastantuono merodea el arco pero es desarmado, no puede rematar al arco.
'36: Remate alto de Tchoumaneni. Saque de arco para el Getafe.
'38: Lo mas claro del partido para el Getafe. Remate al arco de Alex, pero no convierte.