LaLiga: Mbappé insiste y quiere poner a el Madrid arriba

Jornada 9 de LaLiga EA Sports

Por

Eimy Carta

Cobertura FINALIZADA -

LaLiga: Mbappé insiste y quiere poner a el Madrid arriba
'7: Remate de Mbappé al arco, pero tapa el arquero del Getafe. 

'8: Nuevamente remate de Mbappé al arco pero la lanza fuera. Saque de arco para el Getafe.

'18: Tiro libre para el Getafe.

'19: Centro de Milla. Saca Tchoumaneni. 

'22: Queda Alex tirado en el área y el Getafe discute el penal. No hay sentencia por parte del árbitro. 

'24: Llegada de Mbappé al arco. Lo neutralizan 4 jugadores del Getafe. 

'27: Tiro de esquina para el Real Madrid. Primero del partido. 

'27: Centro de Mastantuono. La saca el Getafe. Hay tiro de esquina nuevamente. 

'30: Tiro al arco de Mbappé directo a las manos del arquero del Getafe. 

'32: Mastantuono merodea el arco pero es desarmado, no puede rematar al arco. 

'36: Remate alto de Tchoumaneni. Saque de arco para el Getafe. 

'38: Lo mas claro del partido para el Getafe. Remate al arco de Alex, pero no convierte. 

 

 


 

 

 

 

 

 

