LaLiga: Mbappé insiste y quiere poner a el Madrid arriba

Suscríbete a nuestros canales

'7: Remate de Mbappé al arco, pero tapa el arquero del Getafe.

'8: Nuevamente remate de Mbappé al arco pero la lanza fuera. Saque de arco para el Getafe.

'18: Tiro libre para el Getafe.

'19: Centro de Milla. Saca Tchoumaneni.

'22: Queda Alex tirado en el área y el Getafe discute el penal. No hay sentencia por parte del árbitro.

'24: Llegada de Mbappé al arco. Lo neutralizan 4 jugadores del Getafe.

'27: Tiro de esquina para el Real Madrid. Primero del partido.

'27: Centro de Mastantuono. La saca el Getafe. Hay tiro de esquina nuevamente.

'30: Tiro al arco de Mbappé directo a las manos del arquero del Getafe.

'32: Mastantuono merodea el arco pero es desarmado, no puede rematar al arco.

'36: Remate alto de Tchoumaneni. Saque de arco para el Getafe.

'38: Lo mas claro del partido para el Getafe. Remate al arco de Alex, pero no convierte.



