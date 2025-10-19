Real Madrid se beneficia de roja al Getafe: Repasa la jugada de la polémica en LaLiga

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid retomó el liderato de LaLiga 2025-26, tras ganar 0-1 a Getafe en el Coliseum, en un partido que se puede definir con un antes y un después de la expulsión a Allan Romeo Nyom, quien tenía solo algunos segundos de haber ingresado al campo.

Fue mazazo en toda línea para los locales que el árbitro José Luis Munuera mostrara esa cartulina roja al defensor de los azulones, en una acción muy discutida en este momento en España por quienes considera un error absoluto del principal, que condicionó lo que vino posteriormente en el duelo por la novena jornada.

El juez principal consideró que Nyom agredió a Vinicius en su rostro, cuando este se disponía a iniciar una corrida en banda izquierda desde el mediocampo. Sin embargo, desde el bando de Getafe se reclamó airadamente la decisión, entre voces que apuntaron que el jugador solo utiliza su mano de referencia por el cambio de dirección del brasilero y que por ningún caso podía ser merecedora de expulsión.

Alfredo Relaño, de la Cadena Cope, de inmediato enfatizó que: "Me parece una locura esta expulsión de Nyom", mientras Pavel Fernández (GolTV) expresó: "No da para roja por esa extensión de brazo. Es para que el árbitro se vaya expulsado hoy".

Real Madrid sale beneficiado tras la decisión

Fue otro partido después de ese momento, con un Getafe con 10 (que luego terminaría con nueve jugadores tras otra expulsión) y sin muchas ideas para ir en búsqueda del tanto de la igualdad (que pudo darse en la última jugada del partido, pero lo evitó el propio Thibaut Courtois).

La roja a Nyom tuvo lugar en el 77' y tan solo tres minutos después los merengues lograban un objetivo que durante todo el partido se le hizo espeso: el gol. El hombre que apareció fue Kylian Mbappé, quien es hasta ahora el mejor jugador del equipo en lo que va de temporada.

Ese tanto vino a ser su noveno en la edición doméstica, siendo el líder de este apartado estadístico, en el que su más cercano perseguidor es la estrella del Atlético de Madrid, el argentino Julián Álvarez.

Con todo esto, el Real Madrid retoma el liderato con 24 puntos, por los 22 del FC Barcelona, en un contexto que sirve como antesala para el primer clásico de LaLiga el venidero 26 de octubre.