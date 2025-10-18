Hansi Flick es 'perdonado' por el árbitro Gil Manzano y esquiva un castigo mayor previo al clásico

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona y Hansi Flick tomaron nota en la antesala a la jornada nueve de La Liga y sabían que debían sacar una victoria a toda costa del Estadio Olímpico de Montjuic ante Girona, que evitara perder camino ante el Real Madrid, su rival en la siguiente fecha.

Justamente, el cometido se cumplió, aunque en el último suspiro del duelo, con ese triunfo 2-1 'in extremis' con los interpretes menos esperados, tras la definición de un Ronald Araújo como '9' a pase de Frenkie de Jong al 90+3.

Sin embargo, en el recuento del partido hay un hecho que sí no permitió a los culés celebrar del todo, justamente cuando Hansi Flick en tiempo de descuento vio la segunda amarilla y conllevó a su posterior expulsión por protestar al árbitro Gil Manzano el añadido de solo cuatro minutos.

Esa decisión fue lamentada por la mayor parte del barcelonismo, dado a que le impedirá al estratega alemán estar en la zona técnica en el duelo contra el Real Madrid, considerado el clásico español y programado para el venidero 26 de octubre.

Hansi Flick estaría evitando un castigo mayor

Lo anterior no fue lo único en lo que fue protagonista el entrenador, porque acto seguido dejó un gesto que, por los momentos, pasó el primer filtro, el del colegiado Gil Manzano, que no lo recogió en su acta arbitral.

Se trata de los 'cortes de manga' que ejecutó el técnico en la celebración del tanto de Ronald Araujo y que para muchos iban dirigidos al propio juez principal, después de sus polémicas decisiones en el partido.

Ahora bien, que el árbitro no haya apuntado esto en su acta ayudaría al entrenador a esquivar el tener que enfrentarse a un castigo mayor, aunque el Comité de Competición podría actuar de oficio y dictaminar una nueva sanción.

Por lo pronto, de mantenerse las cosas tal como están, el estratega solo debería cumplir con un partido de sanción, justamente ante el Real Madrid, aunque esto pueda entenderse ahora mismo con un asterisco, después de las informaciones que apunta a que Barcelona apelará las amarillas sobre el DT y -de ganar la misma- dejarían sin efecto la medida.