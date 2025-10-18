Hansi Flick no estará en el clásico contra el Real Madrid y se arriesga a una sanción mayor

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona ganó (2-1) un partido impensado en el Estadio Olímpico de Montjuic por cómo se venían dando las cosas. Con 'as' bajo la manga de Hansi Flick ante Girona, que luego terminaría siendo uno de los hombres más sonados del encuentro.

El técnico fue protagonista total en este, pero no solo en lo que mejor saber hacer, que es entrenar, sino porque también tiene con varias acciones que serán comidilla de los debates futboleros en la semana entrante.

Lo primero a señalar es que el estratega fue expulsado del compromiso por doble amarilla, un hecho que lo deja fuera de la línea técnica para el siguiente cotejo, nada más y nada menos que contra el Real Madrid, en el clásico español.

El alemán se notó muy inconforme con muchas de las decisiones del árbitro Gil Manzano, que lo fue midiendo en varias oportunidades hasta dejarlo expulsado del partido y sumar un nuevo episodio polémico contra Barcelona, tras ser un colegiado que ha logrado expulsar también en el pasado a nombres como Messi, Neymar, Suárez, Lewandowski, Piqué, entre otros.

Barcelona, Hansi Flick y la lupa con su corte de mangas

Nadie podrá negar que el entrenador vivió con entrega esta batalla ante Girona. Lo demostró cada vez que la cámara enfocaba sus movimientos en la línea de cal. Ahí estaba siguiendo efusivamente lo que hacían sus dirigidos en búsqueda de una victoria que llegó con el héroe menos esperado.

Sí, porque Ronald Araújo fue el encargado de firmar el definitivo 2-1, que no sorprendiera tanto si dejara por fuera la apreciación en la que el propio Flick lo mandó a jugar de centro delantero, en compañía de Marcus Rashford y Roony Bardghji.

No obstante, cuando decimos que Flick fue protagonista en todos los frentes no solo lo comentamos por su expulsión y su decisión previa de poner a Ronald en el ataque, siendo defensa, sino porque en el mismo gol de la victoria su celebración está dando la vuelta al mundo y también podría dar la vuelta en los escritorios del CTA.

Precisamente, porque Hansi Flick en el momento del tanto al 90+3 salió corriendo con gritos de jubilo y dos populares 'cortes de manga', que algunos ya describen como un gesto de desahogo ante las equivocaciones arbitrales a su juicio. Sobre este asunto habrá que estar atentos por si el Gil Manzano lo incluye en su acta arbitral y le trae una sanción al alemán para lo que viene.