Los ánimos siguen caldeados en el fútbol español y en el inicio de la jornada de este sábado no fue la excepción. Continúan las protestas en LaLiga. Como ya ocurrió en el primer encuentro correspondiente a la novena jornada de Liga entre Real Oviedo y Espanyol, los jugadores no disputaron los primeros segundos en protesta por cómo se ha gestionado el encuentro que se disputará en Miami entre el Barcelona y Villarreal.

Ahora, la nueva protesta ocurrió en el duelo entre Sevilla y Mallorca, que terminó siendo una victoria fulminante para el cuadro mallorquín 3-1.

A diferencia del encuentro entre el Real Oviedo y Espanyol, en el cual la retransmisión televisiva no mostró cómo los jugadores no disputaron los primeros 30 segundos del encuentro, en el Sánchez Pizjuán se repitió una escena idéntica.

Comenzó sacando el Mallorca y los jugadores de ambos equipos decidieron no disputar el balón, protagonizando una pausa de alrededor de 15 segundos. La imagen televisiva que mostró los primeros instantes de la acción cambió de forma rápida el enfoque, mostrando al conjunto del combinado sevillano, Matías Almeyda.

Este gesto, el cual se prevé que se repita en todos los encuentros de LaLiga, sigue generando una oleada de opiniones y quejas a las cuales los protagonistas de la competición ibérica no han dudado en dar su opinión.

El último en hacerlo fue Xabi Alonso. El técnico del Real Madrid atendió a los medios de comunicación de cara al derbi madrileño que disputarán contra el Getafe el domingo 19. "Estamos en contra del partido, creemos que adultera la competición. Las protestas son positivas porque es el sentir de muchos clubes. Hay unanimidad en todos los clubes que creemos que se puede dar", compartió el entrenador vasco.