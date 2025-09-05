Así luce la tabla de posiciones de MLB tras la jornada del 4 de septiembre (+comodín)

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 4 de septiembre se vivió una jornada corta en la presente temporada de las Grandes Ligas. Los New York Yankees le ganaron la partida a los Houston Astros como visitante y alimentaron su lucha con los Toronto Blue Jays por el primer lugar en la División Este de la Liga Americana.

En otros escenarios, Ranger Suárez fue el verdadero verdugo para que los Filis vencieron a Milwaukee Brewers. Philadelphia consolidó su dominio en la cima de la División Este de la Liga Nacional, mientras que los Cerveceros continúan cómodos en lo más alto de la Central y con el mejor registro de MLB.

La situación está que arde en los comodines de ambas ligas. En el joven circuito, Kansas City Royals y Tampa Bay vencieron en sus compromisos para quedar a solo dos juegos de diferencia del tercer Wild Card, que le pertenece a los Seattle Mariners.

Posiciones de la Liga Nacional:

División Este

Phillies de Filadelfia (81-59)

Mets de Nueva York (75-65)

Marlins de Miami (65-75)

Bravos de Atlanta (63-77)

Nacionales de Washington (56-83)

División Central

Cerveceros de Milwaukee (86-55)

Cachorros de Chicago (80-60)

Rojos de Cincinnati (70-70)

Cardenales de San Luis (70-71)

Piratas de Pittsburgh (64-77)

División Oeste:

Dodgers de Los Angeles (78-62)

Padres de San Diego (76-64)

Gigantes de San Francisco (71-69)

Cascabeles de Arizona (70-71)

Rockies de Colorado (39-101).

Comodín en la Liga Nacional:

Cachorros de Chicago (+5) Padres de San Diego (+1) Mets de Nueva York Gigantes de San Francisco (4) Rojos de Cincinnati (5).

Posiciones de la Liga Americana:

División Este

Azulejos de Toronto (81-59)

Yankees de Nueva York (78-62)

Medias Rojas de Boston (78-63)

Rays de Tampa Bay (71-69)

Orioles de Baltimore (64-76)

División Central

Tigres de Detroit (81-60)

Reales de Kansas City (71-69)

Guardianes de Cleveland (69-70)

Mellizos de Minnesota (62-78)

Medias Blancas de Chicago (53-88)

División Oeste

Astros de Houston (77-64)

Marineros de Seattle (73-67)

Rangers de Texas (72-69)

Angelinos de Los Ángeles (66-74)

Atléticos de Oakland (64-77)

Comodín en la Liga Americana: