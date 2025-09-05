Juegos para hoy en la MLB: 5 de septiembre (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Después de que muchos equipos descansaran en la cartelera de este jueves, se aproxima el primer fin de semana de acción en la presente temporada en las Grandes Ligas. Yankees de Nueva York y Azulejos de Toronto lideran la parrilla de compromisos en el inicio de una serie de tres desafíos desde el Yankee Stadium.

Cada vez falta menos para que se cierre la campaña regular en Las Mayores y las novenas no tienen margen de errores para intentar sellar su boleto en los venideros Playoffs. En la Liga Nacional también se juegan el primer lugar en la División Oeste, pero ambas franquicias estarán en duelos diferentes. Los Angeles Dodgers enfrentan como visitante una serie de tres duelos ante Orioles de Baltimore, mientras que los Padres de San Diego harán lo propio desde el Coors Field contra los Rockies de Colorado.

Además de los criollos que estarán con el madero, Venezuela tendrá presencia en el montículo con Eduardo Rodríguez, que vivirá una presentación emotiva en las Grandes Ligas. El zurdo se subirá al morito para medirse a los Medias Rojas de Boston, equipo que le dio la oportunidad de estrenarse en MLB.

Mira los juegos para hoy en la MLB: 5 de septiembre

Foto: MLB