Juegos para hoy en la MLB: 5 de septiembre (+video)

Después de que muchos equipos descansaran en la cartelera de este jueves, se aproxima el primer fin de semana de acción en la presente temporada en las Grandes Ligas. Yankees de Nueva York y Azulejos de Toronto lideran la parrilla de compromisos en el inicio de una serie de tres desafíos desde el Yankee Stadium.
Cada vez falta menos para que se cierre la campaña regular en Las Mayores y las novenas no tienen margen de errores para intentar sellar su boleto en los venideros Playoffs. En la Liga Nacional también se juegan el primer lugar en la División Oeste, pero ambas franquicias estarán en duelos diferentes. Los Angeles Dodgers enfrentan como visitante una serie de tres duelos ante Orioles de Baltimore, mientras que los Padres de San Diego harán lo propio desde el Coors Field contra los Rockies de Colorado.
Además de los criollos que estarán con el madero, Venezuela tendrá presencia en el montículo con Eduardo Rodríguez, que vivirá una presentación emotiva en las Grandes Ligas. El zurdo se subirá al morito para medirse a los Medias Rojas de Boston, equipo que le dio la oportunidad de estrenarse en MLB.
Mira los juegos para hoy en la MLB: 5 de septiembre
- Washington Nationals vs Chicago Cubs
- New York Mets vs Cincinnati Reds
- Chicago White Sox vs Detroit Tigers
- Milwaukee Brewers vs Pittsburgh Pirates
- Los Angeles Dodgers vs Baltimore Orioles
- Toronto Blue Jays vs New York Yankees
- Philadephia Phillies vs Miami Marlins
- Seattle Mariners vs Atlanta Braves
- Cleveland Guardians vs Tampa Bay Rays
- Minnesota Twins vs Kansas City Royals
- Houston Astros vs Texa Rangers
- San Francisco Giants vs St. Louis Cardinals
- San Diego Padres vs Colorado Rockies
- Oakland Athletics vs Los Angeles Angels
- Boston Red Sox vs Arizona Diamondbacks