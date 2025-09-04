MLB: Jackson Chourio brilla con estos números tras el Juego de Estrellas 2025

Suscríbete a nuestros canales

Los Milwaukee Brewers tienen el mejor récord de la temporada regular de la Major League Baseball. Una de las razones principales de este éxito colectivo en 2025 se debe a la presencia estelar sobre el terreno de juego por parte del jardinero venezolano Jackson Chourio.

El pelotero de 21 años atraviesa un momento ofensivo deslumbrante después del Juego de las Estrellas, consolidándose como una de las figuras más consistentes en los principales departamentos en el bateo dentro de esta segunda mitad de la ronda regular.

Su capacidad de conectar batazos de manera contundente y con frecuencia ha despertado la atención de los principales analistas y fanáticos, quienes ven en él un talento generacional en el criollo para protagonizar y asumir el protagonismo como una nueva estrella en la Gran Carpa durante la próxima década.

Jackson Chourio, uno de los mejores tras el All-Star Game

Antes de la jornada de este jueves 4 de septiembre, exhibe un promedio de bateo de .390 en un tramo de mínimo 50 turnos al bate, cifra que no solo impresiona por su solidez, sino que también se posiciona como el segundo mejor en todas las Grandes Ligas tras la pausa del clásico de mitad de temporada.

Lo que hace aún más valioso este rendimiento ofensivo es la madurez con la que Chourio enfrenta los desafíos del pitcheo rival. Su producción ofensiva, sumada a su velocidad y defensa en los jardines, lo perfilan como un jugador completo, capaz de marcar diferencias en varios aspectos del juego al más alto nivel.

Finalmente, Jackson Chourio tiene todo en sus manos para terminar 2025 entre los líderes de bateo y consolidar su nombre en la conversación de los premios individuales en apenas su segunda zafra como profesional en el mejor béisbol del mundo.