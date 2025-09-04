|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|1
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|2
|0
|Entradas
|PHI
|MIL
|Sin carreras
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|T. Turner SS
|1-0
|0
|0
|0
|.301
|K. Schwarber DH
|0-0
|0
|0
|0
|.243
|B. Harper 1B
|1-0
|0
|0
|0
|.267
|J. Realmuto C
|1-0
|0
|0
|0
|.265
|B. Marsh LF
|1-0
|0
|0
|0
|.274
|H. Bader CF
|1-0
|0
|0
|0
|.270
|M. Kepler RF
|1-1
|0
|0
|0
|.215
|A. Bohm 3B
|1-0
|0
|0
|0
|.275
|B. Stott 2B
|0-0
|0
|0
|0
|.248
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Ranger Suárez
|1.0
|0
|2
|2
|24-18
|3.00
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|J. Chourio LF
|1-0
|0
|0
|0
|.280
|I. Collins RF
|1-0
|0
|0
|0
|.275
|W. Contreras DH
|1-1
|0
|0
|0
|.262
|A. Vaughn 1B
|1-0
|0
|0
|0
|.234
|C. Durbin 3B
|1-1
|0
|0
|0
|.259
|D. Jansen C
|0-0
|0
|0
|0
|.204
|A. Monasterio 2B
|0-0
|0
|0
|0
|.294
|B. Perkins CF
|0-0
|0
|0
|0
|.207
|J. Ortiz SS
|0-0
|0
|0
|0
|.230
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Freddy Peralta
|2.0
|0
|1
|4
|39-23
|2.54
|
Philadelphia
|
Milwaukee
|1
|H
|2
|0
|HR
|0
|2
|TB
|2
|2
|DEB
|1
|
Philadelphia
|
Milwaukee
|2
|K
|4
|18
|ST
|23
|2
|H
|1
|0
|BB
|1
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|T. Turner SS
|1-0
|0
|0
|0
|.301
|K. Schwarber DH
|0-0
|0
|0
|0
|.243
|B. Harper 1B
|1-0
|0
|0
|0
|.267
|J. Realmuto C
|1-0
|0
|0
|0
|.265
|B. Marsh LF
|1-0
|0
|0
|0
|.274
|H. Bader CF
|1-0
|0
|0
|0
|.270
|M. Kepler RF
|1-1
|0
|0
|0
|.215
|A. Bohm 3B
|1-0
|0
|0
|0
|.275
|B. Stott 2B
|0-0
|0
|0
|0
|.248
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Ranger Suárez
|1.0
|0
|2
|2
|24-18
|3.00
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|J. Chourio LF
|1-0
|0
|0
|0
|.280
|I. Collins RF
|1-0
|0
|0
|0
|.275
|W. Contreras DH
|1-1
|0
|0
|0
|.262
|A. Vaughn 1B
|1-0
|0
|0
|0
|.234
|C. Durbin 3B
|1-1
|0
|0
|0
|.259
|D. Jansen C
|0-0
|0
|0
|0
|.204
|A. Monasterio 2B
|0-0
|0
|0
|0
|.294
|B. Perkins CF
|0-0
|0
|0
|0
|.207
|J. Ortiz SS
|0-0
|0
|0
|0
|.230
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Freddy Peralta
|2.0
|0
|1
|4
|39-23
|2.54
|
Philadelphia
|
Milwaukee
|1
|H
|2
|0
|HR
|0
|2
|TB
|2
|2
|DEB
|1
|
Philadelphia
|
Milwaukee
|2
|K
|4
|18
|ST
|23
|2
|H
|1
|0
|BB
|1
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Phillies
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|1
|0
|Brewers
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|2
|0
|Entradas
|PHI
|MIL
|Sin carreras
Ver más