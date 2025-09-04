Play by Play

PHI 0
MIL 0
B: 0
S: 2
O: 0
LAD 0
PIT 0
CLE
TB
LAA
KC
CWS
MIN
NYY 0
HOU 0

PHI
80-59 (.576)
0
Baja 2nd 0 out
0

MIL
86-54 (.614)
Danny Jansen

AL BATE

Danny Jansen (C)
0 - 0
Ranger Suárez

LANZA

Ranger Suárez
1.0 IP, 0 CL, 2 K, 24 NP
Bolas:
 
 
 
Strikes:
 
Outs:
 
 
 
en bases: 1B: Caleb Durbin 2B: Base vacía 3B: Base vacía
1 2 3
3
Bola mala
Sinker 89.2 MPH.
Rotación:0RPM
2
Foul
Cutter 86.3 MPH.
Rotación:2.084RPM
1
Strike cantado
Sinker 89.2 MPH.
Rotación:1.917RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 0 - - - - - - - 0 1 0
0 - - - - - - - 0 2 0
Entradas PHI MIL
Sin carreras
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
T. Turner SS 1-0 0 0 0 .301
K. Schwarber DH 0-0 0 0 0 .243
B. Harper 1B 1-0 0 0 0 .267
J. Realmuto C 1-0 0 0 0 .265
B. Marsh LF 1-0 0 0 0 .274
H. Bader CF 1-0 0 0 0 .270
M. Kepler RF 1-1 0 0 0 .215
A. Bohm 3B 1-0 0 0 0 .275
B. Stott 2B 0-0 0 0 0 .248




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Ranger Suárez 1.0 0 2 2 24-18 3.00
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
J. Chourio LF 1-0 0 0 0 .280
I. Collins RF 1-0 0 0 0 .275
W. Contreras DH 1-1 0 0 0 .262
A. Vaughn 1B 1-0 0 0 0 .234
C. Durbin 3B 1-1 0 0 0 .259
D. Jansen C 0-0 0 0 0 .204
A. Monasterio 2B 0-0 0 0 0 .294
B. Perkins CF 0-0 0 0 0 .207
J. Ortiz SS 0-0 0 0 0 .230




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Freddy Peralta 2.0 0 1 4 39-23 2.54

Philadelphia
Milwaukee
1 H 2
0 HR 0
2 TB 2
2 DEB 1

Philadelphia
Milwaukee
2 K 4
18 ST 23
2 H 1
0 BB 1
Posiciones NL East
JG JP PCT DIF RACHA
Phillies 80 59 .576 - L1
Mets 75 65 .536 5.5 L1
Marlins 65 75 .464 15.5 L3
Braves 63 77 .450 17.5 W1
Nationals 56 83 .403 24.0 W3
Posiciones NL Central
JG JP PCT DIF RACHA
Brewers 86 54 .614 - W1
Cubs 80 60 .571 6.0 L1
Reds 70 70 .500 16.0 L2
Cardinals 70 71 .496 16.5 W2
Pirates 63 77 .450 23.0 W2
Probabilidad de ganar
58.8 %
2 parte baja
(B:1 S:2 O:0)

Philadelphia 0 - 0 Milwaukee
Datos del encuentro
Estadio: American Family Field
Localidad: Milwaukee, Wisconsin
El clima: Partly Cloudy, 63 ºF
Capacidad: 41.700
Árbitros:
Home Plate: Chris Segal
1era base: Alex MacKay
2da base: Alan Porter
3era base: Jim Wolf
