MLB: Medias Rojas de Boston pierden a esta figura clave de la temporada 2025

Medias Rojas de Boston recibió una de las noticias más dolorosas de la temporada 2025. Una de sus grandes figuras del año cayó lesionado; lo que obliga a Alex Cora a reconfigurar su orden ofensivo para mantenerse competitivo en lo que resta de campaña regular de Grandes Ligas.

Cora confirmó que Roman Anthony estará fuera de juego entre 4 a 6 semanas. La joven promesa de Red Sox cae en lista de lesionados de 10 días por una distensión en el oblicuo izquierdo. La lesión ocurrió durante un turno al bate contra Guardianes de Cleveland, se ponchó y el movimiento le causó una molestia.

La baja de Anthony no solo es un golpe fuerte a la ofensiva del equipo, también obliga al manager hacer ciertos ajustes. Ajustar roles e impulsar a ciertos peloteros para mantenerse competitivos en lo que resta de temporada regular, pero además, para lo que viene en la postemporada.

¿Qué pierde Medias Rojas de Boston sin Roman Anthony en la alineación?

La baja de Roman Anthony no es solo en el orden ofensivo. Red Sox también pierde profundidad y ritmo ofensivo, además de una presencia que causa impacto por el poder que tiene el pelotero. Su vació estará cubierto por jugadores competitivos como Nate Eaton y Nick Sogard, que se han mostrado competitivos en 2025.

Números de Roman Anthony en 2025

- 71 juegos, 257 turnos, 48 anotadas, 75 hits, 18 dobles, 1 triple, 8 jonrones, 32 impulsadas, 40 boletos, 84 ponches, 4 bases robadas, .292 promedio, .396 OBP, .463 SLG, .859 OPS

Roman Anthony se une a Wilyer Abreu en lista de lesionados

Medias Rojas de Boston se quedaron sin jardineros derechos oficiales. La baja de Roman Anthony se une a Wilyer Abreu que cayó en lista de lesionados de 10 días, por una distensión en la pantorrilla derecha. De hecho, el venezolano no ha tenido una recuperación óptima y podría durar más tiempo de lo esperado.