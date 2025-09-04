Wilmer Flores cerca de convertirse en el venezolano número 25 en lograr esta hazaña en MLB (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

Wilmer Flores ha tenido una temporada 2025 marcada por la irregularidad, pero en la que ha podido aportarle a los Gigantes de San Francisco a pesar de todo. El venezolano inició con fuerza, al conectar siete cuadrangulares en el mes de abril. Sin embargo, sus promedios han bajado considerablemente desde aquel primer mes de la campaña.

Eso sí, a pesar de las dificultades que se han presentado en el camino, "El Catire" no ha dejado de producir para los suyos. El oriundo de Valencia tiene ya 67 carreras impulsadas en lo que va de campaña, lo que representa su segunda mejor marca en una misma zafra en su trayectoria de ya 13 años en las Grandes Ligas.

Además, Wilmer Flores no solo está al acecho de este importante récord personal, sino que también se encuentra muy cerca de convertirse en tan solo el venezolano número 25 en lograr una importante hazaña que denota su capacidad remolcadora y su constancia a lo largo de los años.

Wilmer Flores cerca de las 600

Este miércoles 3 de septiembre, Wilmer Flores se fue de 4-1 ante los Rockies de Colorado, con una carrera impulsada. Esta remolcada representó la número 599 de su vida en Las Mayores, por lo que está a una sola de convertirse en el venezolano número 25 en llegar a 600.

Por si fuera poco, el infielder de los Gigantes de San Francisco podría subir una importante cantidad de puestos en el listado de criollos con más remolcadas en la historia de las Grandes Ligas, ya que figuras como Martín Prado y Oswaldo Guillén aparecen en el horizonte.