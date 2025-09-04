Tigres de Aragua se refuerza con un veterano lanzador estadounidense

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional está a la vuelta de la esquina. En poco menos de mes y medio, los ocho equipos que hacen vida en nuestra pelota saltarán al terreno de juego en búsqueda de un mismo objetivo: competir al más alto nivel para coronarse como campeones al final de la zafra.

Un equipo que se ha movido bastante en esta "temporada muerta" son los Tigres de Aragua. El equipo felino está dirigido ahora por Oswaldo Guillén, y tiene en la gerencia deportiva a Víctor Gárate, combinación con la que intentan armar en este momento un equipo que sea capaz de pelear por el trofeo, que se le hace esquivo al equipo desde la 2015/16.

En pro de este objetivo, los Tigres de Aragua han anunciado este jueves 4 de septiembre la contratación de un nuevo importado, que llega directo desde Estados Unidos para reforzar el cuerpo de pitcheo de los bengalíes.

Nick Struck llega a Maracay

Por medio de sus redes sociales, los Tigres de Aragua confirmaron la contratación del veterano lanzador derecho Nick Struck, de 35 años de edad, quien tiene una carrera de 15 años en el beisbol profesional, luego de haber sido drafteado en 2009 por los Cachorros de Chicago.

Struck tuvo una trayectoria de cinco campañas en Ligas Menores, en donde fue ficha de Chicago y posteriormente de los Dodgers. Aunque nunca pudo debutar en las Grandes Ligas, sí llegó a Triple A. Después de ser dejado en libertad, ha jugado en una gran cantidad de circuitos, incluyendo las ligas de México (verano e invierno), República Dominicana, y también la Atlantic League.

Nick Struck viene de una temporada complicada en la Liga Mexicana de Beisbol, en donde vistió el uniforme de los Olmecas de Tabasco. Con dicho equipo, dejó récord de 3-1 y efectividad de 6.00 en 32 apariciones (todas como relevista), además de dejar un WHIP alto de 1.64.