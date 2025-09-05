Suscríbete a nuestros canales

Cuando Dodgers de Los Ángeles comenzó el martes serie de tres compromisos en el puerto de los Piratas de Pittsburgh, pareció que las condiciones estaban dadas para que los campeones reinantes, ampliaran su liderato en la División Oeste de la Liga Nacional, que en ese momento era 2.5 juegos sobre Padres de San Diego.

Sin embargo, esto es beisbol, absolutamente impredecible y ciertamente no se debió olvidar, menos considerar que los bucaneros son mochos o algo por el estilo; estos también son un equipo de MLB que cuenta con individualidades interesantes y en conjunto, pueden convertirse en piedra para el zapato de cualquiera. Eso le aplicaron a los esquivadores.

Dodgers vs Piratas

Para el primer duelo la ofensiva resultó productiva y fue el amparo del lauro 9x7, donde dos rallys, de 4 y 3 carreras fue suficiente; ahí hasta siete toleteros consiguieron al menos 1 carrera remolcada, además de que castigaron al veterano Clayton Kershaw con 4 anotaciones, todas limpias, en 5 episodios.

Luego el miércoles aplicaron pitcheo de gran calidad, correspondió al abridor Braxton Ashcraft (con 3 tramos), Mike Burrows (3), Evan Sisk (1), Isaac Mattson (1) y Dennis Santana (1), completar el blanqueo de 3x0 en el que solo les ligaron 5 hits, pero con precisión, temple y trabajo grupal, se subsanó el hecho de incurrir en 6 bases por bolas, algo que por supuesto significó punto negativo para la visita por no sacar provecho.

Finalmente, este 4 de septiembre el fenómeno Paul Skenes ratificó su condición de mero caballo en Grandes Ligas; en 6 innings solo se le bateó 2 indiscutibles y sin rayitas en contra, solo cedió 1 pasaporte y recetó 8 chocolates. Eso, más el buen trabajo del bullpen, a excepción de Dauri Moreta, fue suficiente para que la ofensiva sin desbordarse, pero con lo suficiente marcó 5 que minimizaron las 3 de Los Ángeles.

MLB: Posibles incidencias en la aspiración de postemporada

¡Sorpresa, sorpresa! Barrida filibustera en el PNC Park; paralelamente Dodgers, para su buena suerte, vio disminuida su ventaja a 2 partidos, pues los frailes cayeron en bache de 4 derrotas consecutivas, pero en septiembre cosas como le acaba de ocurrir al equipo de Dave Roberts, puede pasar factura ya sea para entrar en los playoffs, o para definir el mejor puesto posible, de preferencia los dos primeros del circuito para ir directo a la segunda ronda de la siguiente fase.