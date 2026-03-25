Gaby Espino regresa a la televisión tras una pausa de dos años

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Para nadie es un secreto que Gaby Espino se mantiene entregada a su emprendimiento Farmasi, que le deja excelentes ganancias y viajes por el mundo. Sin embargo, en su tiempo queda espacio para la televisión.

Gaby regresa a la televisión

Se ha confirmado que la artista de 48 años estará en una serie que lleva por nombre “FAMA”, que se estrenará muy pronto por la plataforma VIX.

La producción será protagonizada por Eréndira Ibarra, y las actuaciones especiales de Chantal Andere, Livia Brito, Andrés Palacios y Gaby, quienes brindarán talento, entrega y diversión a los espectadores.

A través de Instagram, VIX publicó el póster promocional de la serie, destacando por el nombre “Fama: Cuidado con lo que deseas”, que ha dejado al público con la expectativa de verla.

Una de las últimas apariciones de Gaby en la televisión fue en la tercera temporada de la serie “El juego de las llaves”, en la que interpretó a Olivia.

Una carrera impecable

La venezolana ha realizado grandes producciones en México y en Estados Unidos, con Telemundo.

En el año 2010 protagonizó la popular novela “Más Sabe el diablo” con Jencarlos Canela, quien luego fue su pareja en la vida real.

En Venezuela hizo con éxito “A todo corazón”, “Guerra de Mujeres”, “Las González”, “Se solicita príncipe azul”, entre otras.