José Luis Rodríguez "El Puma" listo para deslumbran en "El desorden de Marko"

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El cantante y actor venezolano José Luis Rodríguez “El Puma”, entrará la noche de este miércoles 25 de marzo al reality “El desorden de Marko”. El baladista de 83 años, será el encargado de evaluar el talento de los participantes en una escena única de actuación.

"El Puma" en el popular reality

Marko Música reveló la visita del intérprete de "Dueño de nada" para evaluar la actuación de todos, con una escena de la famosa película “Titanic”.

Los participantes se mostraron muy felices y sonrientes de saber que estarán al lado de Rodríguez, uno de los artistas más respetados, seguidos y admirados de Venezuela, quien con su música ha brillado en diversos escenarios.

“La escena será grabada en la piscina y una estrella inolvidable no estará visitando, José Luis Rodríguez. Será una actividad muy divertida”, dijo Marko, en el anuncio de la actividad.

El público que sigue el 24/7 transmitido en YouTube, se mantiene a la expectativa por el ingreso del cantante a la casa, para evaluar y brindar su conocimiento en la actuación.

Semanas de talento

El show tiene a grandes artistas para evaluar el talento escénico de los participantes, entre ellos, la actriz Beatriz Valdés.

El ganador se llevará un jugoso premio de nada más y nada menos que $100,000 dólares y un papel en una serie original producida por Marko.