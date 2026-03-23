Nieta de José Luis Rodríguez “El Puma” llegará al altar con este cantante

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La hija de Liliana Rodríguez Morillo, Galilea finalmente consiguió al hombre de su vida con quien se ha comprometido, así lo anunció con unas hermosas postales en su cuenta de Instagram.

A través de una publicación anunció el compromiso con su novio el cantante Avrii, un artista emergente de Estados Unidos. La nieta de “El Puma” agradeció a Dios por la bendición que le ha otorgado al lado de su novio.

Anuncio de la boda

Con cinco fotografías Galilea López Morillo compartió la noticia. En ellas se evidencia la complicidad de los novios tomadas en un hermoso rancho con una vista amplia de la naturaleza.

Ambos coquetearon con besos, miradas y una química que traspasaba la pantalla. Además, la enamorada dedicó unas palabras al momento que está viviendo.

“Tu tiempo siempre es y siempre será perfecto. Yo sabía que tenías el hombre idóneo para mí. Alguien que te ama y te pone primero, y ahora comienzo la mejor parte de mi vida con él”, destacó en el post.

“No hay duda que nuestra historia fue escrita por Dios. Gracias por hacerme la mujer más feliz del mundo”, expresó en dedicación a su futuro esposo.

La felicidad de la familia Rodríguez Morillo

La cajita de comentarios no tardó en llenarse de felicitaciones y buenos deseos a los novios. Uno de los primeros mensajes que llegó fue el de Liliana Morillo, quien bendijo a su hija por su nueva etapa en pareja.

“OMG OMG SE AVECINA BODAAAAAAAAAAA bienvenido a la familia… bendito DIOSSSSSSS se feliz niña bonita nuestra…. Ahí va a cantar todo el mundo JAJAJAJAJAJAJAJAJA valió la pena esperar en DIOs, BUENO ES NUESTRO DIOS Y PARA SIEMPRE ES SU MISERICORDIA ALLELUYAAAAAAAA”, comentó eufórica.

Además, Lilibeth Morillo felicitó a su sobrina y subrayó el buen hombre que eligió para ser su esposo. “Ahora te veré llegar al altar! Para convertirte en esposa de un hombre fiel a Cristo”, escribió.