La Rinconada 1995: Se cumplen 31 años de una victoria histórica en el óvalo de Coche

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El jinete profesional retirado y primer venezolano exaltado al Salón de la Fama del Hipismo en Estados Unidos Ramón Alfredo Domínguez marcó un hito indeleble en la historia del hipismo venezolano.

Un día como hoy 25 de marzo, pero del año 1995, el entonces joven jockey Domínguez cruzó el disco en ganancia por primera vez en el emblemático hipódromo La Rinconada.

La yegua Lady Mercy (número 12 en la gualdrapa), bajo el entrenamiento de Luis Martín, fue la responsable de otorgar al látigo su bautizo triunfal en el óvalo de Coche, evento que presagió el nacimiento de una trayectoria fuera de serie. Lady Mercy nació y se crió en el Haras Las Acacias y defendió con los colores del Stud Fortore III.

Del óvalo de Coche a la gloria norteamericana

La progresión de Domínguez fue meteórica. Tras demostrar una calidad técnica superior y una inteligencia, el venezolano emprendió el salto hacia los Estados Unidos. Allí, lejos de ser uno más en la élite internacional, se consolidó como uno de los látigos más respetados de la historia moderna del turf.

Su paso por los circuitos norteamericanos dejó números y reconocimientos que lo ubican en la cúspide del deporte:

- Dejó registro de 4.985 victorias de por vida en los óvalos norteamericanos.

- Premios Eclipse: Tres veces galardonado con el reconocimiento al mejor jinete del año (2010, 2011 y 2012).

- Salón de la Fama: Exaltado oficialmente en el año 2016, como la máxima distinción para un profesional de su disciplina.

Un legado imborrable

El éxito de Ramón Alfredo Domínguez trascendió las estadísticas. Su ética de trabajo y su estilo impecable sobre los estribos sirvieron como referencia para las nuevas generaciones de profesionales venezolanos que buscaron, y buscan, seguir sus pasos en el exterior.

Justamente, el exjinete criollo acudió a la red social X para recodar esta fecha con especial gratitud:“Tal día como hoy, hace 31 años, gané mi primera carrera”.

Hoy, más que nunca el nombre de Ramón Alfredo Domínguez permanece como sinónimo de excelencia, disciplina y gloria pura para el hipismo universal.