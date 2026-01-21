Optimismo en la cuadra de Luis Francisco Martín: "La conexión jinete y ejemplar es clave para ganar en La Rinconada”

Suscríbete a nuestros canales

La presencia de Luis Francisco Martín en la cartelera hípica siempre cautiva la atención de los aficionados. Su profunda comprensión de los purasangres, forjada primero sobre los estribos como jinete y consolidada hoy en su rol de preparador, le otorga un sello distintivo de eficacia.

La Rinconada: Jinete Entrenador Victoria La Reunión 03 y 04

De forma progresiva, el entrenador incrementa el número de ejemplares en su establo, factor que multiplica sus oportunidades de éxito en el óvalo de Coche. Las estadísticas respaldan su gestión: al cierre de la temporada pasada, Martín mantuvo una frecuencia notable de victorias.

Destacan en su registro los triunfos de Caminante (21 de septiembre y 26 de octubre) y Rey Saturno (23 de noviembre); todos logrados en una productiva alianza con el jinete Yonkleiver Díaz.

Para las jornadas de este viernes y domingo en La Rinconada, el preparador inscribió a dos ejemplares con claras aspiraciones. Estas fueron sus declaraciones exclusivas para el equipo de Meridiano Web durante la mañana de este miércoles:

“Buenos días a todos los aficionados hípicos”

El día viernes presenta al ejemplar Rey Saturno en recorrido de 1.300 metros.

-Este caballo ha ido evolucionando y cada vez se ve mejor. Lo bajamos a una distancia de 1.300 metros y a pesar de dos enemigos que tiene fuerte en el papel, el caballo ha mantenido condición y va decidir con ellos.

Domingo: Datos Hípicos Entrevista La Rinconada

Para el domingo en el 5y6 nacional presenta a la yegua Queen Rhaenyra en yunta con el jinete Yonkleiver Díaz que ya la conoce.

- La yegua atraviesa una condición física óptima. En su actuación más reciente, exhibió una notable mejoría respecto a sus salidas previas, donde los tropiezos le impidieron destacar.

Actualmente llega descansada y con el vigor necesario; considero que, con un recorrido libre de inconvenientes, tenemos amplias posibilidades de adjudicarnos esta tercera válida junto al jinete, con quien ya hemos celebrado victorias anteriormente.