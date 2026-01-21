Presta atención: Se presenta el retiro de una de las yeguas favoritas para el 5y6 Nocturno

Suscríbete a nuestros canales

En horas de la mañana de este miércoles 21 de enero, el Instituto Nacional de Hipódromo (INH por sus siglas) publicó a través de sus redes sociales la información de una yegua que no estará en acción en la tercera jornada de la programación nocturna de este viernes 23 de enero en el hipódromo La Rinconada

Carrera del 5y6 nocturno: Retiro Yegua La Rinconada Datos Hípicos

Se trata de la yegua Lady Rocket, que aparecía como segunda favorita de su revista especializada Gaceta Hípica y se encontraba inscrita para participar en la quinta carrera, tercera válida para el juego del 5y6 nocturno con el número uno en la gualdrapa, en distancia de 1.100 metros.

Esta yegua iba a reaparecer al óvalo caraqueño luego de 54 días sin correr, con la monta del aprendiz Ángel Ybarra y presentada por el trainer José García.

En su última actuación del día 30 de noviembre de 2025, fue capaz de llegar tercera a 7 1/4 cuerpos de la ganadora Victoria de Oro.

Para esta ocasión la presentada de García posee campaña de 15 actuaciones con cuatro victorias.

Motivo del retiro de Lady Rocket: La Rinconada

De acuerdo con la información del INH publicada en sus plataformas digitales, la razón del retiro de Lady Rocket es por Shock Anafiláctico.

En consulta con varios portales digitales conseguimos que en la web MSD Veterinary Manual define al Shock Anafiláctico para purasangres de la siguiente manera:

“Es una reacción alérgica sistémica, inmediata y potencialmente mortal, causada por una exposición a un alérgeno como un alimento, medicamento o picadura de insecto, que desencadena una liberación masiva de mediadores inflamatorios (histamina), provocando síntomas como mucosas pálidas, extremidades frías, taquicardia con pulso débil, dificultad respiratoria severa (disnea) y colapso, requiriendo atención veterinaria urgente con epinefrina para contrarrestar la vasodilatación y la caída de presión”.a