No lo pierdas de vista: Las montas de Yoelbis González que podrían dar el "Relámpago" dominical

El jinete profesional, Yoelbis González asistió a la jornada de ajustes este miércoles 21 de enero en los espacios del hipódromo La Rinconada y aprovechó para ser entrevistado para Meridiano Web, a fin de conocer las condiciones de sus siete compromisos entre el día viernes 23 para la tercera reunión nocturna y el domingo 25 de enero en la cuarta reunión.

Entrevista en vivo: Yoelbis González: Compromisos R03

Yoelbis, ante todo un saludo. En esta ocasión vamos a conversar acerca de tus siete compromisos para las dos reuniones del primer meeting. Comenzamos con las tres montas para este viernes 23 de enero. El primero de ellos será con el ejemplar Vision Shark en la segunda competencia y viene de correr seguido.

-Un saludo para toda la afición. Efectivamente, Vision Shark viene de correr seguido. En su última, el caballo lamentablemente no brincó bien, pero tenemos bastante expectativas de que el ejemplar estará haciendo una excelente competencia.

A la altura de la sexta carrera, cuarta válida para el juego de 5y6 Nacional repites la monta de cuatroañera Belleze presentada por Fernando Parilli Araujo por lo que ahora correrá en el tiro de 1.100 metros.

-Si, es otra yegua que corre seguido. Son 200 metros menos y pensamos que para esta distancia es mucho más cómoda para ella. Esperemos tener la mayor de la suerte del mundo y poder decidir la carrera como nosotros queremos.

Culminas tus compromisos en la carrera de los acumulados del 5y6 de este viernes con la monta de la cincoañera Tianshan, pues reaparece luego de 47 días sin correr ¿Qué nos puedes comentar?

-Es una yegua que la he montado varias veces, pues anda muy bien en cancha. Su última actuación fue bastante buena. Esperamos bastante mejoría y poder ganar esta competencia.

Compromisos R04: La Rinconada

Yoelbis ahora nos vamos para la reunión número 04 de este domingo 25 de enero y en esta ocasión tienes cuatro montas. Comienzas con el ejemplar Don Thiago en la segunda del programa de la no válida, pues reaparece luego 168 días sin correr.

-Tuve la oportunidad de conducirlo una vez, me entendí muy bien con este ejemplar, tuvimos buenas actuaciones. El caballo anda muy bien en cancha y a pesar de reaparecer tanto su entrenador (Don César Cachazo) como mi persona tenemos buenas expectativas para que Don Thiago lo haga bien en la carrera.

Luego en la tercera de la tarde dominical tiene la oportunidad de conducir al destacado caballo Colossus del trainer Rafael Cartolano.

-Uno de los mejores ejemplares que he montado. Se mantiene espectacularmente en cancha. Tenemos la certeza y la confianza que el caballo estará haciéndolo muy bien.

Tu próximo compromiso es en la condicional especial para caballos nacionales e importados, a la altura de la cuarta del programa con el ejemplar El Relámpago que, se estrena en la cuadra del excelso preparador Riccardo D’Angelo y hace su reaparición luego de 42 días sin correr.

-Este caballo lo conozco a la perfección y no hay un truco que no sepa emplear con el ejemplar. Para esta oportunidad tendremos una muy bonita carrera, además de contar con la victoria y mantener la racha con El Relámpago.

Tu último compromiso será en la cuarta válida para el 5y6 dominical con la yegua Sweet Sensations regresa luego de 42 días sin correr.

-Tanto su entrenadora Jessenia Romero como su propietario y mi persona tenemos altamente confianza en la yegua de que lo hará muy bien. Tenemos mucha fe que la yegua pueda estar decidiendo la carrera con un remate efectivo.