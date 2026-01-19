Cita interesante: La cuarta jornada hípica ofrece $316.030 en premios y una Condicional Especial en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) publicó este lunes 19 de enero, a través de sus plataformas digitales oficiales, la nómina de inscritos para las competencias del próximo fin de semana.

La programación dominical consta de un total de 10 pruebas de alto nivel, marco en el cual se desarrollará la reunión número cuatro de la presente temporada en el óvalo de Coche.

El desarrollo del naciente meeting mantiene un ritmo ascendente gracias a la estrategia de doble jornada semanal. Este formato permite que tanto jinetes como entrenadores maximicen sus oportunidades de triunfo en cada tanda, lo cual facilita su ascenso en la tabla estadística. La regularidad de la actividad hípica consolida a los profesionales más efectivos como los candidatos principales para alzarse con el título del primer ciclo del año 2026.

La Condicional Especial: El centro de atención

El espectáculo iniciará con la disputa de la segunda Condicional Especial de la temporada, pautada para la cuarta carrera de la tarde. Este evento está reservado para caballos nacionales e importados de 4 y más años.

La prueba cuenta con una nómina de siete excelentes corredores, quienes irán tras una atractiva bolsa adicional especial a repartir de $42.250. Esta cifra convierte a la competencia en el desafío más rentable de la jornada, debido al incentivo económico especial destinado a los propietarios.

Para esta ocasión se verán las caras por el uno Shakman, por el dos Perfect La Combee (Usa), con el número tres Ekati King (Usa), luego Vida por el cuatro, El Relámpago con el cinco, por el seis Invader y cierra Gran Alabama por el puesto de pista siete.

Se esperan los buenos dividendos del popular cuadrito

La activación del 5y6 se tendrá desde la quinta carrera en donde 10 participantes van por el premio a repartir de Bs3.600 más el adicional especial de $30.420.

El juego de las mayorías mantiene su tendencia al alza tras recaudar Bs. 203.039.480,00 en su más reciente jornada, y es apenas el comienzo. El reporte oficial de premios confirmó un pago de Bs. 783.153,66 para los cuadros que lograron la totalidad de los aciertos. Por su parte, los boletos con cinco ganadores obtuvieron un dividendo de Bs. 10.273,05.

Nueva cita: 10 Carreras Reunión 04 La Rinconada

La expectativa crece ante una nueva jornada de carreras que promete emociones de principio a fin. El equilibrio técnico en cada uno de los lotes garantiza una tarde de paridad absoluta en la pista, factor que añade un atractivo especial para los analistas y apostadores.

Esta cartelera representa la segunda fecha del primer meeting del año, ciclo que comienza a tomar calor ya que cada triunfo resulta vital para las aspiraciones de los profesionales en la estadística.