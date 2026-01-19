La Rinconada: Los detalles que afectaron a los importados Rozagante y Tiz Erin en la segunda reunión

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de carreras en el hipódromo La Rinconada continuo este domingo 18 de enero con la realización de la segunda reunión de carreras de la naciente temporada. En esta ocasión, 10 emocionantes pruebas que trajo consigo dos eventos selectivos fueron los encargados de brindar un espectáculo de calidad a todos los presentes.

Carreras hípicas: La Rinconada Destacados

El entrenador Fernando Parilli Tota se alzó como la figura de la tarde dominical. Su brillante desempeño con tres victorias le permitió alcanzar la cima de la estadística en este naciente meeting, sitial que comparte con su colega Humberto Correia.

En el renglón de los jinetes, la efectividad se repartió de forma equitativa con un triunfo por profesional. No obstante, sobresalen las conquistas de Hemirxon Medina, quien guio a Forever Beatriz en la primera selectiva, y de Johan Aranguren, responsable de la victoria de Banderas en el segundo evento jerárquico.

Actuación de dos favoritos: Resoluciones Jinetes 5y6 nacional

La tarde de ayer a la altura de la sexta carrera, segunda válida se llevó a cabo una competencia para caballos nacionales e importados de 4 años, ganadores de una carrera, donde 10 participantes iban por la bolsa a repartir adicional especial de $27.040.

El pupilo entrenado por Gabriel Marquez y propiedad del Stud “Don Rafael V”, Rozagante, se presentaba a la carrera como uno de los más jugados por el público apostador, principalmente porque venia de realizar destacadas actuaciones en su más recientes.

INFORMES: “El jinete YANIEL CAGUADO del ejemplar ROZAGANTE (USA) N°09, informó que su conducido, corrió negado”.

El importado ocupó la décima casilla en carrera ganada por el ejemplar Noqueador con la monta de Francisco Quevedo.

Diez yeguas nacionales e importadas, ganadoras de una y dos carreras, conformaron la nómina de la octava competencia. La prueba, cuarta válida del 5y6 nacional, con un recorrido total de 1.100 metros en el óvalo de Coche.

En esta ocasión la pupila propiedad del Stud “Excelso”, Tiz Erin (Usa) se presentó a la carrera como la máxima rival a vencer, ya que su última actuación se había ganado a varias de las que le tocaba enfrentar nuevamente.

La monta de la castaña de seis años fue por parte del jinete profesional Francisco Quevedo con 56 kilos, y luego de la carrera informó sobre lo sucedido en pista a los comisarios.

INFORMES: “El jinete FRANCISCO QUEVEDO del ejemplar TIZ ERIN (USA) N°06, informó que su conducida, corrió negada”.

En este caso la yegua arriba en el séptimo lugar en carrera que fue ganada por la tordilla Fantastic Shot con la monta de Robert Capriles.