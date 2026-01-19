Jinete profesional se ausentará de La Rinconada por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

La Junta Nacional de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer la mañana de este lunes 19 de enero de 2025 sobre la suspensión del jinete profesional José Alejandro Rivero. por el termino de dos semanas, a partir de la fecha.

Así lo informaron mediante las resoluciones emanadas de la reunión número 01 que se celebró la tarde-noche del día viernes en el óvalo de Coche, donde se corrieron ocho competencias sin prueba selectivas ni de grado.

La junta de comisarios aplicó una suspensión tras los incidentes de la tercera carrera, primera válida del 5y6. En dicha competencia, exclusiva para caballos de 6 y más años sobre 1.200 metros, el jinete José Alejandro Rivero (Tintorero) cambió su línea de acción a la altura de los 200 metros finales y perjudicó a Vermelho, conducido por Álvaro Finol. Como consecuencia, las autoridades procedieron al distanciamiento de Tintorero del segundo al tercer puesto, mientras que la victoria correspondió al importado Juan Valdez.

"El jinete ÁLVARO FINOL (VERMELHO N°07), formula RECLAMO en contra del Jinete, JOSE RIVERO (TINTORERO Nº02) alegando que a la altura de los 200 metros finales le quita la línea de carrera a su conducido. Vista la repetición de la prueba a través del sistema Video, se pudo apreciar que en los 200 metros finales el ejemplar TINTORERO Nº02 (JOSE RIVERO) se carga hacia afuera, causándole tropiezo y cortándole la línea de carrera sin la distancia reglamentaria al ejemplar VERMELHO N°07 (ÁLVARO FINOL), razón por la cual esta Junta de Comisarios DECIDE: DISTANCIAR del SEGUNDO al TERCER lugar al ejemplar TINTORERO Nº02 (JOSE RIVERO) y SANCIONAR con SUSPENSIÓN por el término de DOS (02) SEMANAS al Jinete JOSE RIVERO desde el 19/01/2026 hasta el 02/02/2026 ambas fechas inclusive, todo de conformidad con lo establecido el articulo Nº243 del Reglamento Nacional de Carreras, el orden definitivo de llegada en esta carrera es el siguiente: Primer Lugar: JUAN VALDEZ (USA) Nº12, Segundo Lugar: VERMELHO N°07, Tercer Lugar: TINTORERO Nº02, Cuarto Lugar: MAXIMUS FORTUNE Nº08, Quinto Lugar: MORO DE ORO Nº01".

José Alejandro Rivero pese ese distanciamiento se repuso el domingo para lograr una gran victoria por intermedio del ejemplar Baco. Por los momentos el profesional se ausentará desde 19/01/2026 al 2/02/2026.