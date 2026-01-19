Juan Pablo Paoloni asume el liderato en La Rinconada con un póker de victorias

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo La Rinconada levantó el telón de su temporada hípica con un éxito rotundo durante sus dos primeras fechas. Las jornadas, que se celebraron entre la noche del viernes y el tradicional horario dominical, destacaron por la disputa de dos eventos selectivos de 1.400 metros. Los ejemplares Forever Beatriz y Banderas se alzaron con la victoria en estas pruebas de fondo.

Buenas cifras en el 5y6: La Rinconada

La pasión de la afición se reflejó de inmediato en las taquillas. El popular juego del 5y6 nacional registró un incremento masivo en su recaudación: mientras que el viernes la cifra alcanzó los Bs. 75.907.720,00, el domingo cerró con un total acumulado de Bs. 203.039.480,00.

Este monto permitió una distribución de premios atractiva:

Ganadores dominicales (6 aciertos): Bs. 783.153,66 para cada uno de los 140 ganadores.

Cuadros con 5 aciertos: Bs. 10.273,05 para los 2.767 ganadores.

Paoloni: El dueño de la fusta

La figura central de este arranque de año fue el jinete invitado Juan Pablo Paoloni. El látigo demostró una efectividad asombrosa al conquistar cuatro victorias sobre las seis montas que cumplió en el óvalo de Coche. Su desempeño lo consolidó como el gran protagonista de este vibrante fin de semana hípico.

Juan Pablo se tomó la primera foto en el paddock el pasado viernes el importado Preposition que gana con ventaja de 21 cuerpos y medio en el recorrido de 1.300 metros.

Acto seguido en la disputa de la segunda carrera de la primera reunión Paoloni, vuelve al recinto de ganadores por intermedio del importado Zorro Viejo que en esta ocasión deja un dividendo de Bs 68,53 por ganador.

La tercera victoria del viernes se produce por intermedio de la yegua Encantadora en la quinta válida del 5y6 la cual agencia 73,2 en recorrido de 1.200 metros.

El "grand slam" lo completó el argentino el día domingo por intermedio de la hija de King Seraf, Princesa Fina que gana en gran forma en el recorrido de 1.400 metros y deja dividendo de Bs 63,28.

Ya cumplida las dos primeras fechas del primer meeting así van las cosas:

1 Juan Pablo Paoloni con 4 victorias.

2 Robert Capriles y Oliver Medina con 2 victorias.

3 Rafael Solano, Alvaro Finol, Franklin Velasquez, Félix Marquez, Jervis Alvarado, Hemirxon Medina, Francisco Quevedo, José Alejandro Rivero, Johan Aranguren y Jaime Lugo Jr.