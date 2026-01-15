¡A ponerse las pilas! José Alejandro Rivero revela que sus montas de la R02 están para ganar en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El éxito es la meta de José Alejandro Rivero en este amanecer hípico de 2026. Con siete montas bajo su responsabilidad para las dos primeras reuniones, el profesional afinó detalles este jueves en La Rinconada.

En exclusiva para Meridiano Web, el jinete envió un mensaje a su afición y desglosó las posibilidades reales de sus siete compromisos dominicales. Rivero aspira a iniciar el año con el pie derecho y ratificar su posición entre los jinetes más efectivos del patio.

La primera monta a realizar el día domingo, es a la altura de la segunda carrera con del ejemplar Zucchero.

-Este caballo de verdad esta de turno, anda en muy buenas condiciones y al ser la velocidad de la carrera estoy seguro que en los metros finales tendrá la energía para decidir la carrera.

En el 5y6 nacional, a la altura de la segunda válida haces yunta con Fernando Parilli Jr. con el ejemplar Qualitat.

-También lo conozco a la perfección, viene de hace runa estupenda carrera donde mejoró mucho y esperemos que este domingo al correr detrás de la velocidad, para abajo sea uno de los duros y pueda decidir.

Luego hace yunta nuevamente con Parilli Tota, pero en esta ocasión con el alazán Baco en la tercera válida.

-Sus condiciones son óptimas. Viene de actuar en una prueba selectiva con un desempeño destacado. En esta oportunidad se enfrenta a un lote donde figura como uno de los rivales de mayor jerarquía. Es el caballo lógico de la competencia y esperamos que se convierta en el gran aspirante al triunfo.

Y la prueba más importante de la tarde y tu compromiso con el potro Cibernético que es parte de la nómina del Clásico "Francisco de Miranda" (GII).

- Este ejemplar atraviesa condiciones óptimas para enfrentar lo que será su prueba de fuego este domingo. En su salida más reciente sufrió numerosos contratiempos; pese a ello, logró un meritorio segundo lugar.

Si logra un recorrido libre de tropiezos y supera con éxito su puesto de salida, se convertirá sin duda en la principal aspirante a la victoria.