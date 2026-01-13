Duelo de potros en Coche: Bunker lidera la nómina y apunta al desquite selectivo

Suscríbete a nuestros canales

La actividad hípica en el Hipódromo La Rinconada continúa su marcha este domingo 18 de enero. La segunda reunión del año presenta una cartelera de diez competencias con hora de inicio a la 1:30 p.m. El programa destaca por la disputa de las dos primeras pruebas selectivas del ciclo 2026, ambas reservadas para ejemplares de tres años en trayecto de 1.400 metros.

La ruta de los potros: 2026 La Rinconada

A la altura de la novena carrera del orden oficial, los machos saltarán a la pista en la LXXVII edición del Clásico Inauguración "Francisco de Miranda" (GII). Un total de once purasangres medirán fuerzas en busca de la primera gran victoria del año en el óvalo de Coche.

La lista de aspirantes presenta nombres de alta relevancia:

Bunker: El ejemplar acapara el favoritismo pese al revés en su salida previa. En aquella oportunidad, un percance en los metros finales provocó la caída de su jinete y truncó una racha de tres victorias consecutivas. Su historial en la distancia de 1.400 metros es impecable, pues acumula dos triunfos en dicho recorrido.

Star White: El pupilo de Carlos Luis Uzcátegui surge como el rival de mayor cuidado. Con un registro de cinco triunfos en ocho actuaciones, el caballo ratificó su calidad tras su reciente éxito en el Clásico "Cañonero" (GI). Si bien se define como un velocista nato, en esta ocasión afronta el reto de un ascenso de 200 metros en su distancia habitual.

Niño del Cielo: Ismael Martínez presenta a este prospecto que dejó una grata impresión en su debut. Pese a sufrir tropiezos durante el desarrollo de aquella carrera, el potro logró un meritorio segundo lugar. Con una preparación más intensa para este compromiso, se perfila como un enemigo de respeto en los tramos decisivos.

Antecedente histórico: Ganador 2025

En la edición 2025, el triunfo correspondió a Marco Antonio. Bajo la conducción de Jhonathan Aray y la preparación de Fernando Parilli Araujo, el defensor de las sedas del Stud "Marco Antonio" detuvo el cronómetro en un tiempo de 84.4 para los siete furlones. Aquella victoria consolidó su posición como referente de la generación, un lugar que ahora buscan ocupar los once inscritos de este domingo.