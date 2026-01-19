La Rinconada 2026: Dos nombres se apoderan de la cima en el renglón de entrenadores

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada encendió los motores de la temporada 2026 con un programa doble entre el viernes y el domingo. El plato fuerte de la cartelera llegó en la segunda reunión, jornada en la que se disputaron los primeros eventos de jerarquía en el óvalo de Coche.

Estrenos de gala en las selectivas: La Rinconada

La potra Forever Beatriz dictó cátedra en el Clásico "Andrés Bello" (GII), mientras que el ejemplar Banderas se impuso con autoridad en el Clásico Inauguración "Francisco de Miranda" (GII). Ambas victorias marcaron el inicio de la ruta selectiva para los mejores purasangres del país.

El 5y6 nacional ratifica su poder: Segunda Reunión

El juego de las mayorías, el 5y6, demostró una vez más su vigencia. Aunque la jornada del viernes registró cifras modestas, la fanaticada hípica se volcó masivamente el domingo para respaldar el juego tradición de todos los venezolanos. El monto total de recaudación alcanzó la impresionante suma de Bs. 203.039.480,00, cifra que proyecta un crecimiento exponencial para los dividendos durante el resto del año.

Duelo de preparadores en la cima: Primer Meeting

Dos entrenadores acapararon el protagonismo en este amanecer hípico:

Humberto Correia: Dominó la jornada nocturna del viernes con un "triplete" de victorias. Sus pupilos Preposition (USA) , Zorro Viejo (USA) y Encantadora cruzaron la meta en primer lugar.

Fernando Parilli Tota: Brilló en la tarde dominical con tres triunfos clave. El profesional sumó fotos con Noqueador, Baco y cerró con broche de oro a través de Orolinda en la carrera de los acumulados.

Ya cumplida la primera fecha de carreras del primer meeting así van las cosas:

1 Fernando Parilli Tota y Humberto Correia con 3 victorias.

2 Carlos Luis Uzcategui, Riccardo D’Angelo, Fernando Parilli Araujo y Rohendy Gámez con 2 victoria.

3 German Cordova, Humberto Correia Jr., Yorvis Villamizar, Gabriel Marquez.