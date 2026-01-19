Disciplina en La Rinconada: Dos jinetes reciben sanciones tras la jornada dominical

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 18 de enero del 2026, se realizó la reunión número 02 del año en el hipódromo La Rinconada con una programación de diez interesantes carreras que incluyo la disputa de las dos primera selectivas de la temporadas y que resulto en victoria para Forever Beatriz por una parte y por la otra el potro Banderas.

En una jornada muy particular ya que un jinete ganó al menos una carrera a diferencia de los entrenadores donde el más ganador dominical fue Fernando Parilli Tota con tres victorias.

El 5y6 Nacional abonó dividendo bastante importante en un programa en el que hubo varios “toquecitos”, los boletos afortunados que lograron acertar los 6 de la fama cobraran Bs. 783.153,66, un monto que equivale en divisas al cambio oficial a $2.273.

Jinetes Sancionados: La Rinconada Resolución

En la primera carrera del programa hora de partida 1:30 pm, con una nómina de siete participantes, carrera que fue una victoria para la yegua Princesa Fina con la monta de Juan Pablo Paoloni. El jinete aprendiz Oliver Medina iba a bordo de la yegua importada Above The Sky que arriba en el segundo lugar y los comisarios proceden a multarlo por uso indebido del látigo, tal como se aprecia de las resoluciones publicadas en las redes sociales del Instituto Nacional de Hipódromos.

USO INDEBIDO DEL LÁTIGO (MULTA)

Luego de observar la repetición de la prueba esta Junta de Comisarios pudo detectar que el jinete OLIVER MEDINA, hace uso indebido del látigo, fustigando de manera exagerada y excesiva a su conducida ABOVE THE SKY (USA) Nº06. Esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al mencionado jinete, todo de conformidad a lo establecido en el artículo 190 del Reglamento Nacional de Carreras.

Segunda Sanción: Jinete Argentino Reunión 02

En la cuarta competencia de la tarde carrera que se disputó en distancia de 1.400 metros (Clásico “Andrés Bello”) con victoria para la potra Forever Beatriz, el jinete profesional Juan Pablo Paoloni iba a bordo de la castaña Latina Parts y los comisarios proceden a multarlo por uso indebido del látigo, tal como se aprecia de las resoluciones publicadas en las redes sociales del Instituto Nacional de Hipódromos.

USO INDEBIDO DEL LÁTIGO (MULTA)

Luego de observar la repetición de la prueba esta Junta de Comisarios pudo detectar que el jinete JUAN PAOLONI, hace uso indebido del látigo, fustigando de manera exagerada y excesiva a su conducido LATINA PARTS N°05. Esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al mencionado jinete, todo de conformidad a lo establecido en el artículo 190 del Reglamento Nacional de Carreras.