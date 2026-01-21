La determinación de Johan Aranguren: “Espero estar tres veces en el recinto de ganadores de La Rinconada”

Suscríbete a nuestros canales

El experimentado jinete Johan Aranguren consolidó un inicio de temporada impecable tras conquistar uno de los eventos selectivos del pasado domingo con el potro Banderas. Lejos de conformarse con este triunfo, el fusta mantiene el enfoque en sus próximos retos.

Bajo la gestión de su agente, el profesor Manuel Vásquez, Aranguren aseguró siete compromisos de monta para la doble jornada que se disputará entre este viernes y domingo. La actividad en el óvalo de Coche no da tregua y el jinete se perfila como una de las figuras centrales de la programación.

Este miércoles 21 de enero, el equipo de Meridiano Web conversó con el destacado profesional, quien compartió detalles sobre sus piezas más importantes. Aranguren analizó a los ejemplares con mayor oportunidad de victoria, información que resulta fundamental para la fanaticada hípica que sigue de cerca su trayectoria.

Johan arrancas el viernes nocturno con la monta del ejemplar Big Family en la segunda carrera.

-Este caballo anda bastante bien en cancha y la carrera es bastante pareja. Sin embargo, el tiene el potencial para esta enredado en el marcador.

Luego en la Condicional Especial a disputarse en la primera válida del viernes nocturno de carrera estarás en el lomo de la yegua Yaqui Desings.

-Esta yegua anda bastante bien en cancha y estoy muy agradecido con su entrenador Ramón García por la oportunidad. En carrera pareja no la dejen por fuera del 5y6 nacional.

Tercera válida en yunta con el preparador Henry Trujillo guiaras a la yegua Cheetah que regresa tras 82 días de inactividad.

-Esta yegua tuve la oportunidad de galoparla, anda bastante bien y con un poco de suerte esperamos que se meta en el marcador.

Cierras la tanda del viernes con la yegua Timanfaya en la sexta válida.

-Ella anda bastante bien en cancha, agradecido con Riccardo por la oportunidad y a pesar de que la carrera se ve pareja no la olviden que se puede meter para las diferentes combinaciones.

El domingo tres compromisos importantes Johan, arrancas con Rio Bravo que lo conoces a la perfección.

-Sí, lo conozco a la perfección. Por cancha anda bastante bien y me gusta con características de fijo.

En la condicional especial a celebrarse en la cuarta carrera dominical, repites al ejemplar importado Ekati King.

- Este ejemplar viene de ganar un clásico de forma brillante. En esa ocasión, el compromiso pertenecía a mi colega Jaime 'Pocho' Lugo, a quien aprovecho para enviarle un mensaje de pronta recuperación con el deseo de verlo pronto de regreso a las pistas. El caballo atraviesa una condición física inmejorable y, bajo mi criterio, destaca con características de fija para esta jornada.

Para cerrar una gran jornada tiene el compromiso en la primera válida del 5y6 nacional con el ejemplar My Five Mate.

- A este ejemplar tambein los conozco a la perfección. Siento un gran agradecimiento hacia su preparador, Noel 'Pocaterra', profesional muy apreciado en el medio hípico. He tenido la fortuna de llevar a este purasangre al recinto de ganadores en tres oportunidades y, por su excelente condición, lo considero otra de mis líneas principales para la doble jornada.