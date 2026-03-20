Memoria hípica: Hace 30 años Javier Castellano logró esto en su carrera profesional

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El calendario marca una fecha dorada para el deporte venezolano. Hace exactamente 30 años, de un día como hoy 20 de marzo, pero del año 1996, un joven y decidido jinete zuliano Javier Castellano cruzó la meta en ganancia por primera vez en su carrera profesional en Venezuela.

El escenario fue en el desaparecido Hipódromo de Santa Rita, en el estado Zulia, sobre el lomo del ejemplar The Forty, bajo la tutela del entrenador retirado Antonio Jesús Fernández y como dato curioso llevaba el número 0 en la gualdrapa. Aquella carrera nocturna de ese año 96 (siglo XX) representó apenas el prólogo de una de las historias más brillantes en los anales del turf venezolano.

Foto: Cortesía.

Lo que comenzó como un éxito local se transformó en una trayectoria sin precedentes en los Estados Unidos. Castellano, hoy una figura indiscutible del Salón de la Fama, acumula una hoja de servicios que marea a cualquier estadístico:

Está cerca de llegar a las 6.000 victorias de por vida en los óvalos estadounidenses.

4 Eclipse Awards de forma consecutivas como el mejor jinete de Norteamérica.

Segundo jinete venezolano en ingresar al Salón de la Fama del hipismo estadounidense.

Segundo jinete en la historia del hipismo estadounidense con la mayor cantidad de dinero producido en premios, por lo que supera los 400 millones de dólares.

Un legado de constancia

El ascenso de Castellano no fue obra del azar. Su estilo depurado y su inteligencia sobre el purasangre le permitieron conquistar las competencias de la Triple Corona Norteamericana en diferentes años.

Aquel triunfo con The Forty en la noche de Santa Rita parece hoy un recuerdo lejano, pero es la base sobre la cual se edificó un imperio de ganancias.

A tres décadas de su bautizo triunfal, Javier Castellano se mantiene vigente como un embajador del talento venezolano. Su nombre no solo representa éxitos en la pista mundial, sino un ejemplo de disciplina y constancia, que inspira a las nuevas generaciones de jinetes que hoy sueñan con emular su grandeza.