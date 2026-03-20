Lo que la estadística revela: El dato curioso detrás de la primera carrera que se ha disputado en La Rinconada

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La primera carrera de cada reunión en el hipódromo La Rinconada siempre es un desafío. En lo que va de 2026, se han disputado un total de 12 jornadas de competencias, y las estadísticas ya revelan patrones fascinantes que todo lector hípico debe conocer.

Los profesionales destacados del primer timbre: La Rinconada

Si hay un jinete que sabe cómo empezar con el pie derecho es Francisco Quevedo. quien ha logrado cuatro victorias en la primera competencia de cada una de las 12 reuniones del primer meeting con: Mora Linda, Money For You, Big Valdi y Señor Soñador.

Su escolta más cercano es el jockey Yoelbis González, quien ha logrado 3 victorias en esta misma carrera inicial: Gran Yaco (USA), Magicshadow (USA) y Brookline (USA).

En el área de los entrenadores, la eficiencia tiene nombre y apellido: Riccardo D'Angelo. El preparador ya suma 3 triunfos exclusivamente en la primera del programa, consolidándose como el preparador más efectivo para abrir las carteleras dominicales.

La gualdrapa número 2: El amuleto de la carrera inicial Primer meeting La Rinconada

La estadística más llamativa de este primera cartelera recae en la numeración de los ejemplares. El número 2 ha sido prácticamente imbatible en el primer evento del día, al lograr 5 victorias.

Así se distribuye la suerte de los números en la primera carrera:

Gualdrapa #2: 5 triunfos.

Gualdrapa #3: 3 triunfos.

Gualdrapas #1 y #4: 2 triunfos cada una.

El maleficio de los números altos: Primera carrera R13 La Rinconada

A pesar de que las nóminas han sido nutridas, hay un dato que pone a dudar a los seguidores de los números 5 y 6: ninguno ha podido ganar la primera carrera en lo que va de año. Esta domingo 22 de marzo hay seis ejemplares inscritos entre estos dos números para la competencia que abre el telón la reunión número 13. La pregunta en las tribunas es clara: ¿Podrá algún purasangre romper el maleficio del 5 y el 6, o seguirá el dominio absoluto de los números bajos del 1 al 4? Justifiquen cada quien sus respuestas.