Conoce el ejemplar con que esta yunta puede salir de perdedor y convertirse en tremendo batacazo para la carrera no válida

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La pasión hípica regresa este domingo al hipódromo La Rinconada con la reunión 13, la cual ofrece un programa de 12 carreras sin pruebas selectivas, además del siempre popular juego del 5y6 Nacional. Dentro de la programación se disputará la cuarta carrera (no válida) acapara las miradas: un lote de nueve caballos nacionales e importados de 5 y más años, debutantes o no ganadores se medirán en 1.200 metros y nueve participantes correrán en la búsqueda del premio adicional de $25.350.

Ejemplar: Yunta R13 La Rinconada Datos hípicos

En este escenario destaca el tordillo Cedsrunner (4). El pupilo del Stud Duart 66, que viene de escoltar a Eterno a 5 cuerpos el día 1ro de marzo. En esta ocasión, buscará su primer triunfo en la presente temporada 2026, nuevamente con el jinete Reniel Rondón en el sillín bajo la presentación de Henry Trujillo para el Stud Duart 66.

Resulta curioso mencionar que tanto Rondón como Trujillo no han logrado victoria en este meeting del año 2026.

Para el caso del jockey su última victoria fue el 07 de diciembre en la cuarta válida para el 5y6 de la reunión 47 con la yegua Reina Fabricia mientras que, el último triunfo para Trujillo fue el 2 de noviembre 2025 con la yegua Essencial White en la primera válida de la cuadragésima segunda reunión del tercer meeting.